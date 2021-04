رفضوا تسمية البلد .. تصرفات إسبانيا تثير غضب كوسوفو والعالم

أثارت تصرفات إسبانيا أثناء وقبل لقاء كوسوفو لحساب تصفيات كأس العالم 2022 الغضب في البلد الذي أعلن استقلاله مؤخراً من صربيا، وكذلك حول العالم أجمع.

وأعلنت كوسوفو في 2008 من طرف واحد انفصالها عن صربيا، القرار الذي اعترفت به فقط 98 من بلدان العالم، وليس من ضمنها إسبانيا.

لقاء الفريقين مساء الأربعاء بتصفيات مونديال قطر شهد تعمد التلفاز الإسباني عدم ذكر الأسم الخاص بكوسوفو بشكل صحيح عند عرض نتيجة اللقاء.

Because Spain does not recognise Kosovo independence, their name is being written in lower-case letters for tonight's game. Beyond petty. pic.twitter.com/zIJcBgtSTz