رفضوا تسمية البلد .. تصرفات إسبانيا تثير غضب كوسوفو والعالم

إسبانيا لا تعترف بكوسوفو

أثارت تصرفات إسبانيا أثناء وقبل لقاء كوسوفو لحساب تصفيات كأس العالم 2022 الغضب في البلد الذي أعلن استقلاله مؤخراً من صربيا، وكذلك حول العالم أجمع.

وأعلنت كوسوفو في 2008 من طرف واحد انفصالها عن صربيا، القرار الذي اعترفت به فقط 98 من بلدان العالم، وليس من ضمنها إسبانيا.

لقاء الفريقين مساء الأربعاء بتصفيات مونديال قطر شهد تعمد التلفاز الإسباني عدم ذكر الأسم الخاص بكوسوفو بشكل صحيح عند عرض نتيجة اللقاء.

Because Spain does not recognise Kosovo independence, their name is being written in lower-case letters for tonight's game. Beyond petty. pic.twitter.com/zIJcBgtSTz — FootballJOE (@FootballJOE) March 31, 2021

الواقعة الأخرى كانت في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء الخاص بالمدير الفني للمنتخب الكوسوفي، والذي شهد مناوشة بين المدير الإعلامي للمنتخب وإعلامي إسباني.

ورفض الإعلامي التلفظ بكلمة كوسوفو وتعمد عدم ذكرها في الأسألة التي وجهها للمدرب، ليرد عليه المدير الإعلامي بالسؤال في أكثر من مناسبة عن لأي مدير فني يوجه الأسألة حتى أذعن الأول وذكر البلد.

MUST WATCH: A priceless moment from the European Qualifiers conference. #Kosovo team official forces Spanish journalist to recognize Kosovo. ⚽️🇽🇰



The controversy stems from Spain’s designation of Kosovo as a “territory.” pic.twitter.com/Z3CpdoEYJ3 — Team Albanians (@TeamAlbanians) March 31, 2021

اللقطتان تسببتا في شجب كبير في الوسط الرياضي لتصرفات الإعلام الإسباني، ورفض لحالة الخلط بين السياسة والرياضة.

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إسبانيا انتصرت بنتيجة 3-1 على كوسوفو باللقاء الذي أُقيم في إشبيلية، لتتصدر مجموعتها برصيد سبعة نقاط من ثلاث مباريات.