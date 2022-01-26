"خاص | "هكذا سيضم برشلونة هالاند ويدفع راتبه

يواصل برشلونة البحث عن طريق لتأمين وصول النجم النرويجي، إرلينج هالاند إلى "كامب نو" في الفترة المقبلة.

الفريق الكتالوني منذ فترة يبحث عن مهاجم من الطراز الرفيع بناء على رغبة من مدرب الفريق، تشافي هيرنانديز الذي يريد تدعيم هجوم النادي الكتالوني.

"البلوجرانا" يريد إرلينج هالاند وكما هو معروف، فإن عقد النرويجي مع دورتموند يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل نظير 75 مليون يورو فقط، لكن راتب اللاعب وعمولة وكيله ووالده ضخمة للغاية.

إدارة لابورتا ورغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها، فلا يزال النادي يعاني من وضع اقتصادي صعب ولا تزال فاتورة الأجور مرتفعة، والسبب الرئيسي في ذلك ارتفاع قيمة عقود بعض لاعبي الفريق.

وفكرة الحصول على هالاند في الوقت الحالي أصبحت تبعد يوم بعد يوم، وهو السبب الذي دفع النادي للبحث عن حلول.

كيف سيتم التوقيع مع هالاند؟

جول أجرى حوارًا مع مسؤول كبير في الدوري الإسباني تحدث عن كيفية خروج برشلونة من المأزق والتوقيع مع هالاند.

وقال: "إذا قمت ببيع جزء من استديوهات برشلونة، شركة الإنتاج المحتوى السمعي البصري، المعروفة باسم "Barca Productions SL" فإن هذا سيضمن لك التعاقد مع هالاند".

وكانت قد تمت الموافقة على بيع 49٪ من أسهم شركة الإنتاج -برشلونة تريد الاحتفاظ بالأغلبية - من قبل جمعية الأعضاء في 23 أكتوبر ويقدر النادي سعر البيع بنحو 100 مليون يورو: 50 مليون يورو. دفعة - مدرجة بالفعل في الميزانية - و 50 مليون يورو للاستثمار في المنتج السمعي البصري.

الخطوة الثانية بحسب ما قاله المسؤول ستكون تقليل سقف الرواتب، يجب أن تكون الرواتب داخل برشلونة لا تتجاوز 98 مليون يورو، الأمر الذي يبدو صعب لكن فاتورة رواتبهم لا تزال تزيد عن 400 مليون. وهذا يعني ما يقرب من 300 مليون يجب أن يتم توفيره.

كيف سيتم دفع راتب هالاند؟

وبحسب نفس المصدر فإن برشلونة حينها سيضطر إلى التخلص من اللاعبين الفائضين في الفريق، وبهذا سيوفر النادي مبلغًا كبيرًا من الأجور بالإضافة إلى الأموال التي سيحصل عليها في عملية البيع.

والحل الثاني الذي يعتبر بحد قولة "مشكلة متأصلة في برشلونة" هو استعادة صور اللاعبين، فمنذ سنوات حقوق الصور مملوكة للاعبين أنفسهم، والتي يبيعونها عادةً لأطراف ثالثة ويحققون مبلغًا كبيرًا من المال، وهذا يمنع برشلونة من القدرة على إنتاج محتوى لأحد لاعبيه بشكل منفرد دون دفع مبلغ كبير له.

من ناحية أخرى، يتمتع برشلونة بحقوق جماعية، مما يسمح له باستخدام صورة العديد من لاعبينه في نفس الوقت. وكان الحد الأدنى خمسة لاعبين منذ شهور، وبعد مفاوضات عديدة، تمكن النادي من ضمان ظهور ثلاثة لاعبين فقط في عدة حالات، لكن ليس من الممكن بعد أن يظهر لاعب واحد فقط.