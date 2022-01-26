عاد عبد الرحيم حمد الله؛ وكيل عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، وشقيقه، للساحة من جديد، للتشكيك في عمل إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر.

العالمي يحصل على شهادة الكفاءة:

العالمي أعلن اليوم الأربعاء، حصوله على شهادة الكفاءة، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز.

بذلك سدد النادي العاصمي جزء من ديونه وجدول البقية بالاتفاق مع الطرف الآخر، التي كانت مستحقة عليه حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وبذلك سيتمكن جوناثان رودريجيز صفقة العالمي الجديدة والوحيدة في الميركاتو الشتوي الجاري، من المشاركة بدايةً من مواجهة الطائي المقبلة، في الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عبد الرحيم يشكك في نزاهة كفاءة النصر المالية:

عبد الرحيم غاب عن الساحة منذ انضمام عبد الرزاق إلى اتحاد جدة، في ظل انتهاء السجال مع مسؤولي النصر بفسخ التعاقد، لكنه عاد ليهاجم إدارة آل معمر من جديد.

وكتب عبد الرحيم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "تفاجأت بحصول النصر على شهادة الكفاءة المالية، بينما لا يزال لأخي مستحقات مالية متأخرة عند النادي".

العالمي كان قد فسخ عقد المهاجم المغربي في نوفمبر الماضي، بداعي أسباب شرعية دون الكشف عن التفاصيل.

لكن قبل فسخ التعاقد، دخل عبد الرحيم في عديد المشكلات مع إدارة النادي ومع حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي السابق، لتغريم للاعب، بحسب لائحة الفريق.

وكان يوجه عبد الرحيم اتهاماته للجميع بالنصر بسوء التعامل مع شقيقه، والخصم من راتبه دون وجه حق.

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