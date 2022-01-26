أزمة انتهت برحيله.. كواليس شعور ميسي بالخيانة بسبب بيكيه!

حالة من التوتر تسود العلاقة التي تجمع بين ليونيل ميسي وصديقه السابق في برشلونة جيرارد بيكيه.

النجم الأرجنتيني رحل عن صفوف النادي الكتالوني مطلع الصيف الماضي بعد فشل مفاوضات تجديد تعاقده.

وظهر ليونيل ميسي منذ أيام في برشلونة من أجل حضور حفل عيد ميلاد تشافي هيرنانديز صديقه السابق والمدير الفني الحالي لبرشلونة.

وبحسب ما كشف الصحفي لويس كانوت لقناة "TV3" فإن بيكيه لم يتواجد خلال العشاء الخاص لذكرى ميلاد تشافي في أحد المطاعم بالعاصمة الكتالونية والذي ظهر فيه العديد من نجوم الفريق خاصةً القدامي.

وأضاف، أن السبب وراء التوتر المتبادل بين ميسي وبيكيه، هو قيمة الراتب الذي يتحصل عليه المدافع منذ تجديد عقده، وذلك قبل رحيل ميسي والذي أصبح سببًا رئيسيًا في خروجه من الفريق.

وبحسب نفس المصدر، فإن ميسي يشعر بالخيانة من جانب بيكيه الذي أصر على تلقيه نفس الراتب على عكس سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

ولا يعيش ميسي أفضل أيامه منذ أن وصل إلى باريس، حيث شارك في 17 مباراة سجل خلالهما ستة أهداف، واحد منهم فقط في الدوري الفرنسي.

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