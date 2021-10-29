خاسر الكرات الذي لا يعرف التسديد .. أرقام ميسي المحبطة ضد ليل!

ماذا قدم ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان ضد ليل في الدوري الفرنسي؟!

وجد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي نفسه في موقف صعب من جديد مساء الجمعة بعد تبديله بين الشوطين ضد ليل في الجولة الـ 12 من الدوري الفرنسي.

لكن وبحسب ما ذكرت شبكة "أمازون" فالنجم الأرجنتيني تم تبديله بسبب معاناته من مشكلة عضلية، غادر على إثرها ملعب اللقاء.

وبعيدًا عن التبديل قدم ميسي مستويات محبطة خلال الشوط الأول الذي خاضه من اللقاء، وقد يرجع البعض ذلك الأداء للإصابة التي يعاني منها.

لذلك وبشكل موضوعي بحت وبعيدًا عن الإصابة دعونا نستعرض أرقام ميسي في اللقاء قبل أن يتم تبديله عن طريق ماوريسيو بوتشيتينو.

ماذا قدم ميسي ضد ليل في الجولة الـ 12 من الدوري الفرنسي؟

لعب ميسي لمدة 45 دقيقة بعد أن بدأ المباراة أساسيًا وقام ماوريسيو بوتشيتينو بإخراجه من الملعب لصالح ماورو إيكاردي بين شوطي اللقاء.

بطبيعة الحال لم يسجل ميسي ولم يصنع في مواجهة ليل كما كان الحال في مواجهة كافة منافسي الدوري الفرنسي في الجولات السابقة التي خاضها.

لم يسدد ميسي أي كرة على المرمى، وسدد كرتين منهما ضربة ثابتة من مكان خطير لخارج المرمى تمامًا.

حاول الأرجنتيني المراوغة مرة واحدة فقط لكنه فشل فيها، ولم الكرة 27 مرة طوال الـ45 دقيقة في الشوط الأول.

مرر ليونيل الكرة 16 مرة بشكل صحيح من أصل 19 محاولة بنسبة دقة لم تتجاوز الـ 84% وكان من ضمن تلك التمريرات تمريرة واحدة مفتاحية ولم يتم استغلالها، وكرة واحدة طولية.

على مستوى الثنائيات اشترك ميسي في مواجهتين على الأرض وخسرهما، ولم يشترك في أي ثنائية في الهواء، خسر كرته سبع مرات.

وعلى المستوى الدفاعي وبالرغم من تأخر باريس سان جيرمان بهدف نظيف على أرضه ووسط جماهيره قطع ميسي كرتين في الشوط الأول من نجوم ليل.

جدير بالذكر أن ميسي لم يسجل حتى يومنا هذا في الدوري الفرنسي، بالرغم من خوضه لخمس مباريات في البطولة الفرنسية.

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