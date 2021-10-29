جوارديولا يثير الشكوك حول اقتراب رحيله عن مانشستر سيتي

علق كذلك على قدوم تشافي إلى برشلونة

ألمح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إلى اقتراب رحيله عن النادي الإنجليزي، قبل خوضه المباراة لقب 200 مع الفريق بالدوري.

بيب يستعد لهذه المناسبة، عندما يلعب فريقه أمام كريستال بالاس، غدًا السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

المدرب الإسباني تحدث في المؤتمر الصحفي لهذه المباراة، عن شعوره بعد هذا العدد من المباريات، وتطرق كذلك إلى رحيل رونالد كومان عن برشلونة.

وقال جوارديولا عن خوضه 200 مباراة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي:"أشعر بسعادة كبيرة جدًا لرؤية الفريق يتطور، أحاول التأقلم باستمرار ووصولي إلى هذا الرقم يجعلني راضيًا".

وعندما سئل عن إمكانية استمراره لخوض 200 مباراة أخرى أجاب:"لا أعتقد ذلك".

وأما عن إقالة رونالد كومان من تدريب برشلونة:"أنا ورونالد نعلم تمامًا أننا نعيش من أجل النتائج، لا أحد يتوقع الاستمرار من دون نتائج سواء أنا أو أي مدرب آخر".

وأضاف:"كل ما يمكنني قوله إنه صديق لي وأتمنى الأفضل له وسأراه قريبًا، وأنا متأكد أنه قام بعمل جيد مع اللاعبين الشباب والجميع يعرف ذلك".

وعن قدوم تشافي بدلًا منه:"لا أعرف ما سيحدث، لديهم سيرجي بارخوان كمدرب مؤقت وأتمنى له حظًا شديدًا، تشافي سيأتي يومًا ما ولا شك أنه مستعد للقيام بهذه المهمة لأنهم يعرف بيئة برشلونة ويدرك اللعبة جيدًا ولديه شغف وخبرة أكبر الآن".

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واستكمل:"لديه خبرة أكبر من التي اكتسبتها عندما تولية مسؤولية الفريق الثاني في برشلونة، ولكن في النهاية جودة اللاعبين أحيانًا تكون مهمة لأن تأثيرنا كمدربين أقل مما يعتقده الناس".

يذكر أن سيتي يحتل المركز الثالث بجدول الدوري بـ20 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الأول.