بوتشيتينو لا يتعظ .. يبدل ميسي بإيكاردي بين الشوطين!

تبديل جديد مثير للجدل من المدير الفني لباريس سان جيرمان على ليونيل ميسي!

قام الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان بتبديل جديد مثير للجدل للأرجنتيني ليونيل ميسي في مواجهة ليل بالجولة الـ 12 من الدوري الفرنسي.

جاء هذا بين شوطي المباراة وأثناء وجود ليونيل في غرف الملابس، وحل مواطنه ماورو إيكاردي بديلًا له من بداية الشوط الأول.

ذلك التبديل هو الأول منذ التغيير المثير للجدل الذي قام به بوتشيتينو لميسي في بداية مشواره مع باريس سان جيرمان في مواجهة ليون.

وبحسب ما ذكرت شبكة "أمازون" فالنجم الأرجنتيني تم تبديله بسبب معاناته من مشكلة عضلية، غادر على إثرها ملعب اللقاء.

وكان ميسي قد أثار الكثير من الجدل بعدما رفض مصافحة بوتشيتينو بعد تبديله في مواجهة ليون بالجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وغاب ميسي بعدها عن مواجهتي ميتز ومونبلييه في الجولتين السابعة والثامنة قبل أن يعود ويسجل هدفًا ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ميسي لم يسجل حتى يومنا هذا في الدوري الفرنسي، بالرغم من خوضه لخمس مباريات في البطولة الفرنسية.

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