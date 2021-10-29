سولشاير يشبه نفسه بتايسون قبل مواجهة توتنهام

اختبار جديد أمام المدرب النرويجي

قام أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، بتشبيه نفسه بالملاكم البريطاني تايسون فيوري، بسبب الأوضاع الحالية للفريق.

مانشستر تعرض لخسارة قاسية يوم الأحد الماضي، بسقوطه بخماسية نظيفة أمام ليفربول على ملعب أولد ترافورد.

الفريق أمامه مواجهة صعبة ضد توتنهام، غدًا، السبت، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ليخرج سولشاير للحديث عن ظروف فريقه.

وقال النرويجي عن الخسارة أمام ليفربول:"بالطبع يجب عليك أن ترفع أيديك بعد هذه النتيجة، لأن هذا الأداء غير مقبول وعلينا النظر في الأسباب ولماذا حدث ذلك".

وأضاف:"شعرت وكأننا كنا ملاكمًا تعرض لعدة لكمات في حالة سكر، وسقط في الدقائق الأربع الأولى أو الجولى الأولى، أتيحت لنا الفرصة واستقبلنا هدفًا وأردنا تصحيح الوضع وفتحنا خطوطنا ضد فريق جيد ودفعنا الثمن".

وتابع:"ترى تايسون فيوري عندما كان يتعرض للإطاحة عدة مرات، كان من اللافت ظهوره في حالة هدوء تام، يعد إلى ستة وسبعة وثمانية ويعود مرة أخرى".

واستكمل:"علينا التعامل مع هذه النتيجة، الأسبوع لم يكن جيدًا، لذلك يجب التطلع إلى المباراة التالية وأن نكون مستعدين لها".

وعن مواجهة توتنهام:"نحن بالتأكيد بحاجة إلى رد فعل، ووظيفتي هي وضع اللاعبين في الإطار الذهني الصحيح، وتحديد الاستراتيجية وخطة اللعب التي سنستخدمها".

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تواجد السير أليكس فيرجسون في مقر مانشستر يونايتد:"لقد جاء لأسباب تجارية، تحدثنا لفترة وجيزة لأنه كان هناك مع كريستيانو رونالدو".

وأوضح:"لقد مررت ببعض اللحظات السيئة كلاعب ومدرب هنا، وتعاملت مع مختلف الانتكاسات، وكل ما يمكنني قوله هو أنني سأبذل كل ما لدي من أجل الرد".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ14 نقطة بفارق 8 نقاط عن تشيلسي المتصدر.