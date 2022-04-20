حوالة خارجية وتفاصيل مثيرة .. الكشف عن ما وراء تسريبات حمدالله

كشف الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، عن تفاصيل مثيرة للجدل حول تسريبات المغربي عبد الرزاق حمد الله، وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد.

ما هي تفاصيل أزمة تسريب تسجيلات حمد الله مع مسؤول الاتحاد؟

قبل أيام، تفجرت أزمة بين النادي الجداوي ونادي النصر، إذ اتهم الثاني الأول بتحريض حمد الله، خلال فترة سريان عقده مع العالمي، على الرحيل.

القصة بدأت بتسريب مكالمة انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن كذبها البعض إلا أن النصر أصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله أنه بالفعل لديه تسجيلات تدين النادي الجداوي ومديره التنفيذي حامد البلوي. (طالع التفاصيل)

إدارة نادي الاتحاد لم يصدر منها أي رد فعل رسمي على القضية بعد، لكن التقارير الصحفية تؤكد أنها اتخذت إجراءاتها القانونية ضد اتهامات النصر للبلوي. (طالع التفاصيل)

اتحاد كرة القدم السعودي أخذ موقف المتفرج، بل أنه أصدر بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن مثل هذه القضايا ليست من اختصاصه وترك الأمر في يد الاتحاد الدولي "فيفا". (طالع التفاصيل)

أمام كل هذا الجدل، ظهر على السطح من جديد تصريحات قديمة لطلال الرشيد، أكد خلالها أن العميد لم يتفاوض مع حمد الله دون علم إدارة النصر، بل أن الإداراتين كانتا على اتصال بالفعل. (طالع التفاصيل)

ومع انتشار تصريحات الرشيد من جديد بشكل واسع خلال الساعات الماضية، خرج وليد المهيدب؛ مدير إدارة الإعلام بالنادي العاصمي، نافيًا الأمر جملةً وتفصيلًا، ومهددًا من يروج لهذه الأحاديث باتخاذ الإجراءات القانونية ضده. (طالع التفاصيل)

ما هي قصة الحوالة الخارجية والتفاصيل المثيرة حول تسجيلات حمدالله

أبو هداية أكد خلال تغريدات نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أن التسجيلات كانت من تطبيقات إنترنت وليست تابعة لشركة اتصالات، وأيضًا هناك حوالة مالية ضخمة ثمن هذه التسريبات.

وجاءت نص تغريدات أبو هداية كالآتي: "التسجيلات المسربة من تطبيقات إنترنت وليست تابعة لشركة إتصالات رسمية، وهذه الجزئية تقلب موازين القضية لكنها لا تعفي المتسببين في تشويه المنافسة رياضتنا".

🔴 طرف علم .. 🔥

التسجيلات المسربة من تطبيقات إنترنت وليست تابعة لشركة إتصالات رسمية .. وهذه الجزئية تقلب موازين القضية لكنها لا تعفي المتسببين في تشويه المنافسة لرياضتنا ‼️ — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) April 20, 2022

وتابع: "أبلغني طائر النورس الذي ألتقيته قبل قليل بالواجهة البحرية، بأن التسجيلات بلغت قيمتها حوالي 15 مليون دُفعت كحوالة للخارج من حساب محلي بأحد البنوك السعودية (أحتفظ باسم البنك والمحول والمستفيد" هذا والله أعلم".

🔴 طرف علم ..🔥

أبلغني طائر النورس الذي ألتقيته قبل قليل بالواجهة البحرية .. بأن التسجيلات بلغت قيمتها حوالي 15 مليون دُفعت كحوالة للخارج من حساب محلي بأحد البنوك السعودية ( أحتفظ بإسم البنك والمحول والمستفيد ) 🔥

.. هذا والله أعلم ✋ — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) April 20, 2022

وواصل: "ملف قضية التسجيلات والتسريبات والتحويل بكل مصادره وشخوصه بات في قبضة مسؤول رياضي كبير، سيطبق الأنظمة على كل مخالف ومتجاوز وثقتي به كبيرة، اطمئنوا فنحن في بلد عدل وإنصاف ولله الحمد، هذا علمي والله أعلم".

🔴 طرف علم .. 🔥

ملف قضية التسجيلات والتسريبات والتحويل بكل مصادره وشخوصه ، بات في قبضة مسؤول رياضي كبير ، سيطبق الأنظمة على كل مخالف ومتجاوز وثقتي به كبيرة .. إطمئنوا فنحن في بلد عدل وإنصاف ولله الحمد 🇸🇦 هذا علمي والله أعلم✋ — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) April 20, 2022

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