رسميًا .. النصر يكذب عضو شرفه بشأن حمد الله ويؤكد: سنحاسب مروجي الشائعات

خرج الوليد المهيدب؛ مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر السعودي، مكذبًا طلال الرشيد؛ عضو شرف النادي، بشأن علم إدارة العالمي بمفاوضات الاتحاد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله وأنها تمت بالتنسيق بين الطرفين.

ما هي قصة تصريحات الرشيد؟

قبل أيام، تفجرت أزمة بين النادي الجداوي ونظيره العاصمي، إذ اتهم الثاني الأول بتحريض حمد الله، خلال فترة سريان عقده مع العالمي، على الرحيل.

القصة بدأت بتسريب مكالمة انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن كذبها البعض إلا أن النصر أصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله أنه بالفعل لديه تسجيلات تدين النادي الجداوي ومديره التنفيذي حامد البلوي. (طالع التفاصيل)

إدارة نادي الاتحاد لم يصدر منها أي رد فعل رسمي على القضية بعد، لكن التقارير الصحفية تؤكد أنها اتخذت إجراءاتها القانونية ضد اتهامات النصر للبلوي. (طالع التفاصيل)

اتحاد كرة القدم السعودي أخذ موقف المتفرج، بل أنه أصدر بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن مثل هذه القضايا ليست من اختصاصه وترك الأمر في يد الاتحاد الدولي "فيفا". (طالع التفاصيل)

أمام كل هذا الجدل، ظهر على السطح من جديد تصريحات قديمة لطلال الرشيد، أكد خلالها أن العميد لم يتفاوض مع حمد الله دون علم إدارة النصر، بل أن الإداراتين كانتا على اتصال بالفعل. (طالع التفاصيل)

النصر يكذب طلال الرشيد:

مع إعادة انتشار تصريحات عضو شرف العالمي بشكل واسع خلال الساعات الماضية، خرج المهيدب ليكذب هذه التصريحات، مشددًا على أنه لم يحدث أي تفاوض بين الناديين بشأن حمد الله.

مدير إدارة الإعلام بالنادي العاصمي أعاد نشر تغريدة قديمة له تعود لـ18 أغسطس 2021، كان قد نفى بها وقتها طلب حمد الله الرحيل عن النصر.

التغريدة القديمة جاء فيها: " لم يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال الى فريق الاتحاد، وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية. و لم يصل إلى النادي أي عرض رسمي. والنصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يَثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية".

وكتب المهيدب معلقًا على التغريدة: " نفينا التفاوض مع النادي منذ الصيف الماضي، و نكرّر بشدّة أن أي حديث غير الذي ورد في هذه التغريدة المقتبسة عارٍ من الصحة، وسيتّخذ النادي الإجراءات القانونية ضد كل من يروّج لشائعات وأخبار غير صحيحة".

نفينا التفاوض مع النادي منذ الصيف الماضي،

و نكرّر بشدّة أن أي حديث غير الذي ورد في هذه التغريدة المقتبسة عارٍ من الصحة، وسيتّخذ النادي الإجراءات القانونية ضد كل من يروّج لشائعات وأخبار غير صحيحة. https://t.co/CDsnwsvf7I — الوليـد المهيـدب (@alwaleed6) April 18, 2022

الجدير بالذكر أن حمد الله رحل عن النصر في نوفمبر 2021، بعدما فسخ النادي عقده من طرف واحد لأسباب قانونية، دفعته بعد ذلك لتقديم عدة شكاوى ضده أمام الجهات المختصة محليًا ودوليًا.

وانضم المغربي للاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة انتقال حر، لكن بحسب الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل فإن حمد الله طلب الرحيل والانتقال للعميد في أكتوبر 2021. (طالع التفاصيل)

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