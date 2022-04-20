مشجعة نصراوية تتسبب في هجوم حاد على ماجد عبد الله من جماهير العالمي

أمطر جمهور نادي النصر السعودي، ماجد عبد الله؛ أسطورة النادي والمنتخب السعودي، بسيل من الهجوم، خلال الساعات الماضية، على إثر رد فعله تجاه إحدى مشجعات النادي.

ماذا فعل ماجد عبد الله؟

أسطورة العالمي عادةً ما يتجنب التعليق على القضايا المثارة في الوسط الرياضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقط يكتفي بتهنئة العالمي في الانتصارات الكبرى ودعم المنتخب السعودي، بجانب التركيز على عمله في جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى.

وفي الوقت الذي ينشغل به الوسط الرياضي بقضية النصر ضد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ونادي الاتحاد ومديره التنفيذي حامد البلوي، كان ماجد بعيدًا بشكل كلي عن هذه القضية.

أسطورة العالمي قام بالترحيب بإحدى مشجعات النصر، عبر "تويتر"، والتي تُدعى العنود العساف، فكتب: "نورتي تويتر يا كاتبة النصر".

هذا الترحيب تسبب في غضب كبير لدى جمهور النصر، الذي استغرب من رد فعل ماجد على تدشين شخصية لحسابها على "تويتر"، في الوقت الذي يقف صامتًا أمام أي قضية يحتاج العالمي بها لدعم لاعبيه القدامى ورموزه.

يا اسطورة النصر .. النصر عنده قضية ماكتبت عنها حرف واحد .. وانت ترحب وتودع كننا بشات الود — مشعل بس (@QEEO_o) April 20, 2022

النصر يحتاج دعمك وانت 😩 pic.twitter.com/LJcoyvYHe7 — رشيد الهذلي🇸🇦🇸🇦 (@rshm1389) April 20, 2022

شف المثبته في حساب النادي



و مره وحده تابع حساب النادي 😀 — فهد القثامي (@Fahad_Algathami) April 20, 2022

ابو عبدالله ..

النصر ينتظر منك تغريدة بعد البيان القوي ، او على الاقل رتويت للمثبتة في حساب نادينا الرسمي !!!! — حبر أصفر (@ANassr11) April 20, 2022

ما هي قضية حمد الله؟

شكوى النصر لحمد الله والعميد هي قضية الساعة في الوسط الرياضي السعودي، وآخر حلقات الشكاوى المتبادلة بين النادي العاصمي والمهاجم المغربي.

النصر فسخ عقد حمد الله في نوفمبر 2021 من طرف واحد، بداعي أسباب شرعية وقانونية، وشرع بعدها في حفظ حقوقه المادية من خلال شكاوى للجنة الاحتراف والاتحاد الدولي "فيفا".

الشكاوى كانت تسير في مجراها القانوني، حتى تسربت في مواقع التواصل الاجتماعي، مكالمة زُعم أنها بين حمد الله وحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، يحرض بها اللاعب على الرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده.

اتحاد كرة القدم السعودي أخذ موقف المتفرج، بل أنه أصدر بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن مثل هذه القضايا ليست من اختصاصه وترك الأمر في يد الاتحاد الدولي "فيفا". (طالع التفاصيل)

لم يترك النصر الجمهور في حيرة من أمره كثيرًا، وأصدر بيانًا رسميًا، أكد خلاله وجود تسجيلات لديه تدين الاتحاد والبلوي، مطالبًا لجان اتحاد الكرة المحلي بالبت في القضية. (طالع التفاصيل)

إدارة نادي الاتحاد لم يصدر منها أي رد فعل رسمي على القضية بعد، لكن التقارير الصحفية تؤكد أنها اتخذت إجراءاتها القانونية ضد اتهامات النصر للبلوي. (طالع التفاصيل)

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