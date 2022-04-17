اعترافات نصراوية تُبرأ الاتحاد .. "المفاوضات مع حمد الله تمت بعلم إدارة العالمي"

تزداد خيوط قضية النصر والاتحاد وعبد الرزاق حمد الله تعقيدًا يومًا تلو الآخر، ورغم تحدث إعلام العالمي بقوة في القضية إلا أن تسجيل قديم يبدو أنه فضح الأمر.

تسريبات وبيانات تشعل أزمة النصر وحمد الله والاتحاد:

حمد الله كان قد رحل عن النصر في نوفمبر 2021، بعدما فسخ النادي عقده من طرف واحد، بداعي وجود أسباب قانونية وشرعية.

وبعدها بأشهر قليلة، أعلن النادي الجداوي تعاقده مع اللاعب في صفقة انتقال حر، ليبدأ مهمته في جدة بيناير الماضي.

وفي الأيام الماضية، اشتعلت الأجواء بشكل كبير في الوسط الرياضي السعودي بعدما انتشرت تسريبات لمكالمة تعود لفترة تمثيل حمد الله لنصر، تجمعه بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي لنادي الاتحاد.

المكالمة حملت تحريضًا من البلوي للاعب المغربي للرحيل عن العالمي، بجانب التمرد وتعمد إهدار الفرص. (طالع التفاصيل)

أمام هذه التسريبات، خرج الاتحاد السعودي لكرة القدم مشيرًا إلى أن مثل هذه القضايا ليست من اختصاصه. (طالع التفاصيل)

بيان اتحاد الكرة استفز الإدارة النصراوية، فأصدر بيانًا ناريًا، مؤكدًا خلاله امتلاك تسجيلات تدين أطراف القضية، وأنها من اختصاص لجان اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

ما هي قصة التسجيل القديم؟

طلال الرشيد؛ عضو شرف نادي النصر، برأ الاتحاد من هذه القضية حتى قبل أن تُثار بفترة كبيرة، مؤكدًا أن إدارة العالمي كانت على علم بالتفاوض مع اللاعب.

عضو شرف العالمي أكد أن إدارة النادي الجداوي بالفعل تواصلت مع نظيرتها النصراوية، للحديث حول إمكانية رحيل المغربي، وتم غلق الملف بعدها، نافيًا نهائيًا أي تحريض من الاتحاد للاعب.

الرشيد قال في مساحة قديمة له، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعنوان "صوت جماهير الاتحاد أهلًا وسهلًا بالجميع": "الاتحاد لم يدخل ولم يفاوض حمد الله بدون علم إدارة النصر، هذه معلومة أنا متأكد منها، هذا لم يحدث أبدًا، الاتحاد إدارة محترمة ومحترفة ولم تفعل أي شيء".

وأضاف: "كان هناك كلام بين الإدارتين حول إمكانية رحيل حمد الله عن النصر بتنسيق مع الإدارة، كان في فترة معينة وانتهى الموضوع، حمد الله باقٍ في النصر، والاتحاد غني بحمد الله وبدونه".

طلال الرشيد عضو شرف النصر

في مداخله بمساحة سابقة

يوضح موضوع حمدالله والاتحاد والنصر pic.twitter.com/azib9V0EnB — شـايع (@9shaye) April 14, 2022

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