استغرب الإعلامي الرياضي عيسى الروقي مناشدات جمهور نادي الهلال السعودي، لإدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، لعدم التعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم نادي النصر السابق، مؤكدًا أن هذه الأنباء ما هي إلا محاولات من اللاعب لاستفزاز جمهور العالمي.

حمد الله وجدله المستمر:

قبل أيام، أعلن نادي النصر فسخ عقد المهاجم المغربي بشكل مفاجئ، مبررًا قراره في بيان رسمي أنه لسبب شرعي وقانوني. (طالع التفاصيل)

هذا القرار لم يعلق عليه حمد الله بشكل رسمي حتى الآن، لكنه اكتفى بمسح كل ما يتعلق بالعالمي من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخرًا، ترددت أنباء تؤكد أن الهلال هو وجهة المغربي المقبلة، وما زاد منها ظهور حمد لله في صورة مع علي البليهي؛ مدافع الزعيم.

"لن يتواجد حمد الله حتى في موقف السيارات في الهلال"

أنباء انتقال حمد الله للهلال، ربما أغضبت جماهير الزعيم، التي أطلقت وسمًا بعنوان "ابن نافل ارفض حمد الله"، والذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الروقي طمأن جمهور الأزرق، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "طيب من قالكم أنه فاوضه عشان تطالبون برفضه بل من قالكم أنه فكر يفاوضه، حمد الله وأخوه جالسين يستفزون النصراويين تارة بالتواصل مع البليهي وعزيمته للتصوير معه، وتارة بتسريب أخبار انتقال للهلال".

وأضاف: "حمد الله لن يتواجد في مواقف السيارات في نادي الهلال".

#ابن_نافل_ارفض_حمدالله

طيب من قالكم أنه فاوضه عشان تطالبون برفضه

بل من قالكم أنه فكر يفاوضه



حمدالله وأخوه جالسين يستفزون النصراويين تارة بالتواصل مع البليهي وعزيمته للتصوير معه



وتارة بتسريب أخبار انتقاله للهلال



حمدالله لن يتواجد في مواقف السيارات في نادي الهلال. — عيسى الروقي (@Issa_AlRoqi1) November 29, 2021

ما هي أسباب فسخ عقد حمد الله مع النصر؟

الأنباء تعدد حول هذا، فهناك من يؤكد أن سخرية من قرار النادي بإقامة تدريبات صباحية للفريق في الساعة التاسعة، هي السبب، حيث ظهر متهكمًا على القرار رفقة الثنائي عبد الرحمن العبيد ووليد عبد الله. (طالع التفاصيل)

وهناك أنباء أخرى وهي الأقوى، توضح أنه قام بالتلفظ بألفاظ نابية تجاه المدير التنفيذي للنادي، مهددًا إياه، بعدما تشاجر مع الجهاز الفني للفريق لعدم الدفع به في المباريات. (طالع التفاصيل)

حمد الله يطلب الوساطة للعودة للنصر:

رغم المشكلات الكثيرة التي مر بها وافتعلها حمد الله بالنادي العاصمي إلا أن هناك أنباء عن احتمالية حدوث مصالحة بينه وبين مسؤولي النادي.

ووفقًا لصحيفة "اليوم" فإن اللاعب طلب وساطة صفوان السويكت؛ رئيس النصر السابق، كي يعود من جديد للفريق لاستكمال الموسم. (طالع التفاصيل)

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