رسميًا | النصر يفسخ عقد حمدالله

أعلن نادي النصر السعودي فسخ عقده مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله في خبر مفاجئ وصادم جدًا، خاصة أن اللاعب أحد العناصر الأساسية في الفريق.

الفريق العاصمي أشار عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى أن فسخ العقد تم بأسباب قانونية تحفظ للنادي حقوقه وأمواله.

كيف كانت مسيرة حمدالله مع النصر؟

قصة حمدالله مع الفريق السعودي بدأت صيف 2018 حين انضم له قادمًا من الدوري القطري عقب فسخ عقده مع نادي الريان، وقد تألق في الموسم الأول وتُوج هدافًا للدوري السعودي، بل وخطف رقم حمزة إدريس كأفضل هداف في موسم واحد من دوري المحترفين، وقد قاد النصر كذلك للفوز باللقب.

حافظ صاحب الـ30 عامًا على مستواه وأرقامه الرائعة وتُوج هدافًا للموسم الثاني من الدوري السعودي، لكن المشاكل والأزمات بدأت تجد طريقها للاعب وعلاقته مع النصر في الموسم الثالث، سواء لأمور تعاقدية أو تعرضه للإصابات أكثر من مرة.

بدأ حمدالله الموسم الجاري جيدًا مع الفريق وأشاد العديد بالتزامه، لكن كان واضحًا أنه لم يستعيد مستواه الكبير الذي وصل به إلى السعودية، إذ لم يُحرز سوى 5 أهداف في الدوري السعودي وهدف واحد في دوري أبطال آسيا.

كيف أعلن النصر فسخ عقد حمدالله؟

بدأت الأحداث بتغيير في المعلومات الخاصة بحمدالله على حسابه الرسمي في إنستجرام، إذ حذف كل ما يتعلق بنادي النصر وتوقف عن متابعة حساب النادي.

بعدها بدقائق، نشر حساب النصر على تويتر تغريدة أعلن خلالها إنهاء عقد حمدالله قبل أشهر من نهايته، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وجاء في بيان النادي أن إنهاء العقد جاء بسبب قانوني ومشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأضاف أن النصر يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.



ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة. pic.twitter.com/v8DW8tOYVX — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 23, 2021

بيان النصر المبهم يُؤكد أن شيئًا كبيرًا حدث بين الطرفين، خاصة أن التوقعات تُرجح دخولهما في صراع قضائي حول القيمة المتبقية من عقد حمدالله.

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