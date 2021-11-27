في مصر .. وجهة مفاجئة لحمدالله بعد فسخ عقده مع النصر

البقاء في السعودية أو الانتقال للإمارات أو العودة إلى قطر؟ ظلت تلك هي الخيارات الثلاثة أمام عبد الرزاق حمدالله عقب فسخ عقده رسميًا مع النصر الأسبوع الماضي، لكن يبدو أن الوجهة الجديدة ستكون صادمة ومفاجئة كليًا .. ستكون في الدوري المصري.

الفريق السعودي كان قد أعلن إنهاء عقد حمدالله بأسباب قانونية تحفظ للنادي حقوقه المالية والقانونية، وقد رفض الكشف عن تلك الأسباب لكن العديد من المصادر تحدثت عنها فيما بعد.

لماذا فسخ النصر عقد حمدالله؟

المصادر الصحفية وعلى رأسها صحيفة الرياضية أوضحت أن الأحداث الساخنة التي أدت لتلك النهاية الصادمة بين النصر ومهاجمه المغربي بدأت عقب انتهاء مباراة الرائد في الجولة الـ12 من الدوري السعودي، إذ أبدى حمدالله غضبه الشديد من عدم لعبه أساسيًا وتلفظ بكلمات خارجة ضد المدرب المؤقت مارسيلو سالازار، وحطم السبورة التي يستخدمها المدرب لشرح أفكاره التكتيكية للاعبين.

وأضافت الرياضية أن الإدارة أرسلت للاعب خطابًا تطلب فيه إفادة رسمية حول تلك الأحداث، وهو الأمر الذي أثار حفيظته ودفعه للرد على ذلك بإرسال رسالة نصية إلى احمد الغامدي، الرئيس التنفيذي للنادي، هدده خلالها وطالبه بالسماح له بالرحيل نهائيًا عن الفريق.

إذ كتب في رسالته، حسب الرياضية، "سأعمل أشياء لا تتوقع، وعادي جدًا لو يتم خصم كامل عقدي المتبقي منه 7 أشهر، واعتبروها صدقة لكم".

ويتضمن عقد حمدالله مع النصر شرطًا جزائيًا بقيمة 20 مليون يورو، ويُطالب كل طرف حاليًا الطرف الآخر بدفعه، ويبدو أن الأمور ستُحل في أروقة اللجان المختصة والاتحاد الدولي وربما المحكمة الرياضية.

من هو النادي المصري الذي يريد ضم حمدالله؟

صحيفة اليوم السابع المصرية فجرت قنبلة كبيرة حين أفادت أن مسؤولي النادي الأهلي المصري يسعون للتعاقد مع حمدالله لدعم هجوم الفريق خلال الموسم الجاري.

وأوضحت أن الإدارة القانونية في العملاق القاهري تدرس الموضوع من كل جوانبه حاليًا، إذ هناك قلق من فرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب المغربي أو إلزامه بتسديد قيمة الشرط الجزائي كاملة لناديه السعودي.

الصحيفة المصرية نقلت عن خبير اللوائح طلال عبد اللطيف تأكيده أن حمدالله سيخسر أي قضية ضد النصر حال ثبت اعتدائه بالقول على أحد مسؤولي النادي، لكن مشيرًا إلى أن الغرامة التي ستفرض عليه لن تصل أبدًا لقيمة الشرط الجزائي.

ونصح عبد اللطيف الأهلي أو غيره من الأندية بإدراج بند في عقد التعاقد مع حمدالله ينص على عدم تحمل النادي قيمة أي غرامات مالية ناتجة عن قضية اللاعب مع النصر، كما فعل الأهلي حين ضم محمود عبد المنعم كهربا في ظل وجود قضية مثارة بينه وناديه السابق "الزمالك".

كيف كانت مسيرة حمدالله مع النصر؟

قصة حمدالله مع الفريق السعودي بدأت صيف 2018 حين انضم له قادمًا من الدوري القطري عقب فسخ عقده مع نادي الريان، وقد تألق في الموسم الأول وتُوج هدافًا للدوري السعودي، بل وخطف رقم حمزة إدريس كأفضل هداف في موسم واحد من دوري المحترفين، وقد قاد النصر كذلك للفوز باللقب.

حافظ صاحب الـ30 عامًا على مستواه وأرقامه الرائعة وتُوج هدافًا للموسم الثاني من الدوري السعودي، لكن المشاكل والأزمات بدأت تجد طريقها للاعب وعلاقته مع النصر في الموسم الثالث، سواء لأمور تعاقدية أو تعرضه للإصابات أكثر من مرة.

بدأ حمدالله الموسم الجاري جيدًا مع الفريق وأشاد العديد بالتزامه، لكن كان واضحًا أنه لم يستعد مستواه الكبير الذي وصل به إلى السعودية، إذ لم يُحرز سوى 5 أهداف في الدوري السعودي وهدف واحد في دوري أبطال آسيا.

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