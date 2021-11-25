مفاجأة كبرى .. حمد الله يرفض الرحيل ويطلب وساطة رئيس النصر السابق

رغم كل الأزمات التي وقعت خلال الفترة الماضية إلا أنه يبدو أن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، لا يزال متمسكًا بالبقاء في صفوف الفريق.

النصر يفجرها ويفسخ عقد حمد الله:

بعد سلسلة من الأزمات داخل الفريق وخارجه، قرر النادي العاصمي قبل يومين فسخ عقد المهاجم المغربي، بشكل مفاجئ، وبطريقة أكثر مفاجأة.

العالمي أصدر بيانًا رسميًا، أوضح خلاله أن سبب قانوني وشرعي دفع الإدارة برئاسة مسلي آل معمر، لفسخ عقد اللاعب مع الحفاظ على كافة حقوق النادي. (طالع التفاصيل من هنا)

الجمهور انقسم بعد هذا الإعلان بين مؤيد للقرار بعقله ورافض بقلبه، وبين معارض لرحيله بهذه الطريقة. (طالع التفاصيل من هنا)

حمد الله يطلب وساطة رئيس النادي السابق:

قد يظن البعض أن حمد الله افتعل عديد المشكلات خلال الفترة الماضية، رغبةً منه في الرحيل عن صفوف الفريق، لكن الأنباء تؤكد عكس ذلك.

وفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن المهاجم المغربي تواصل مع صفوان السويكت، رئيس النادي المعزول، من أجل التواصل مع الإدارة الحالي، وإقناعها بالتراجع عن فسخ العقد.

البعض يرى أن رغبة حمد الله في عدم الرحيل ليس فقط كونه متمسكًا بالفريق، إنما لأن النادي لديه ما يحفظ حقوقه كاملة، دون الاضطرار لدفع الشرط الجزائي للاعب.

ما هي أسباب فسخ عقد حمد الله؟

الأنباء تعدد حول هذا، فهناك من يؤكد أن سخرية من قرار النادي بإقامة تدريبات صباحية للفريق في الساعة التاسعة، هي السبب، حيث ظهر متهكمًا على القرار رفقة الثنائي عبد الرحمن العبيد ووليد عبد الله. (طالع التفاصيل من هنا)

وهناك أنباء أخرى وهي الأقوى، توضح أنه قام بالتلفظ بألفاظ نابية تجاه المدير التنفيذي للنادي، مهددًا إياه، بعدما تشاجر مع الجهاز الفني للفريق لعدم الدفع به في المباريات. (طالع التفاصيل من هنا)

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