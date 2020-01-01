صراع لندني على خدمات توخيل

ما هي المحطة القادمة للمدرب الألماني؟

تحدثت أنباء قادمة من ألمانيا عن صراع لندني محتمل على خدمات مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل الذي كشفت التقارير أنه تمت إقالته من منصبه.

الأسبوع الماضي أعلنت عدة مصادر فرنسية وألمانية أن توخيل تمت إقالته وأن بي إس جي قد عين بدلاً منه ماوريسيو بوتشيتينو، بانتظار الإعلان الرسمي.

وأوضحت "بيلد" أن توخيل قد دخل في حسابات تشيلسي ورئيسه رومان أبراموفيتش في الأيام الماضية والتغيرات التي حدثت.

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تراجع نتائج تشيلسي مع فرانك لامبارد رغم سوق الانتقالات القوية، وكون توخيل أصبح متاحاً قد تدفع أبراموفيتش لإقالة الأول وتعيين الثاني بحسب التقرير.

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مباراة البلوز المقبلة أمام أستون فيلا لحساب الدوري قد تكون حاسمة في مسيرة لامبارد بحسب التقرير، وأي تعثر قد يفتح الباب لتوخيل.

في المقابل، أفادت "إكسبريس" أن آرسنال هو الآخر من أشد المهتمين بالمدرب الألماني، وخصوصاً بعد أن عين أحد أفراد طاقمه في بي إس جي، الطبيب برونو مازيوتي.

وجاء فوز آرسنال على تشيلسي بنتيجة 3-1 قبل أيام ليخفف من حدة الحديث حول مستقبل مدربه ميكيل أرتيتا، ويفتح النقاش حول نظيره لامبارد.