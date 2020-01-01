على المستوى الاقتصادي .. إقالة توخيل ستزيد من عجز باريس سان جيرمان

7 ملايين يورو سيخسرها النادي

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن تكلفة إقالة توماس توخيل من تدريب باريس سان جيرمان ستكون كبيرة في الوقت الحالي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

في الوقت الحالي لم تتم إقالة توخيل بشكل رسمي ولكن الأمر يبدو أنه في الطريق لذلك خلال ساعات وسيكون خليفته المحتمل إن لم تحدث سيناريوهات مفاجئة هو ماوريسيو بوتشيتينو.

بينما تظهر بوادر دعم جديدة من اللاعبين وأصحاب الثقل في الفريق، أعلنت صحيفة ليكيب أن تكلفة إقالة ستكون كبيرة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا.

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وبينما من المنتظر أن تحدث الإقالة قبل 6 أشهر من نهاية عقده، بالتالي يمكن أن يتجاوز التعويض 7 ملايين يورو بحساب راتبه لهذه الفترة بالإضافة إلى الحوافز المحتملة.

يبلغ راتب توخيل 625 ألف يورو شهريًا، بالإضافة إلى أنواع أخرى من المتغيرات أو المكافآت، بهذا الشكل سيصل المبلغ إلى حوالي 5 ملايين إلى 7 ملايين يورو.

من أجل تجنب المشاكل القانونية طويلة الأجل، باريس سان جيرمان على استعداد لدفع تعويضات للمدرب الألماني بالإضافة إلى ما يتبقى في راتبه وفقًا للعقد.

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد وصل مع توماس توخيل في الموسم الماضي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي ولكنه فشل في الحصول على اللقب.