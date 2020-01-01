تقارير.. ثلاث وجهات محتملة لميسي

الأندية القادرة على دفع أموال الليو..

رجحت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي إذا غادر برشلونة فإنه من الصعب أن يتجه نحو الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما حددت ثلاث وجهات هي الأقرب للحصول على خدمات البرغوث.

وكانت تقارير أخرى قد أكدت على أن ميسي أبلغ رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، نيته مغادرة العملاق الكتالوني سواءً هذا الصيف أو الصيف المقبل اعتراضًا على ما آلت إليه الأمور في كامب نو.

بعض الصحف ربطت اسم ميسي بالانضمام إلى مانشستر سيتي خصوصًا في ظل وجود بيب جوارديولا على رأس القيادة الفنية للنادي الإنجليزي، لكن بالنسبة لصحيفة "سبورت" فإن الوجهة الأقرب هي إيطاليا أو فرنسا.

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سبورت قالت في تقريرها أن إنتر ويوفنتوس قد يكونا من الأكثر سعيًا للحصول على خدمات ميسي نتيجة لمشاريعهم الرياضية القوية المطروحة حاليًا وإن كانت الأموال تظل عقبة كبيرة أمام إتمام انتقال الأرجنتيني لأي من كبار الكالتشيو.

في الوقت نفسه فإن باريس سان جيرمان قد يكون الوجهة المثالية لصاحب الـ33 عامًا، فالنادي الفرنسي لديه القدرة من الناحية العملية على دفع راتب ميسي الضخم وحتى كسر الشرط الجزائي، إلا أن أزمة أخرى تحدث وهي قانون اللعب المالي النظيف.

لا يزال الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب تحركات بي آس جي في سوق الانتقالات، وحال التعاقد مع ميسي فستضطر إدارة ناصر الخليفي على الأقل إلى بيع نجم أو نجمين آخرين للابتعاد عن شبهات مخالفة اللعب المالي النظيف.

لم تستبعد سبورت بصورة كاملة إمكانية رحيل ميسي إلى البريميرليج لا سيما وأن الأندية الإنجليزية لديها القدرة المالية الكافية لتلبية مطالب الأرجنتيني، بيد أن هذه الأندية حاليًا تميل أكثر إلى دعم صفوفها بلاعبين شباب وبعضهم يقوم بعملية إحلال وتجديد شاملة.

يذكر أن قيمة الشرط الجزائي الموجودة في تعاقد ميسي مع برشلونة تبلغ 700 مليون يورو، وقد أشارت تقارير إلى أن إدارة البرسا بدأت في التفكير جديًا في بيعه هذا الصيف والعمل على تجديد الفريق كاملًا بالأموال الضخمة التي ستضخ للخزانة من خلفه.