تقارير - وجهة غير متوقعة لميسي وكومان يُبلغه "انتهت امتيازاتك"!

اسم جديد ومفاجئ..

تداولت تقارير صحفية إسبانية اسم مانشستر يونايتد كوجهة تبدو الأقرب لليونيل ميسي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حال مغادرته صفوف برشلونة .

وينتهي عقد ميسي مع البرسا الصيف المقبل، وتشير أغلب الأنباء إلى أنه قرر مغادرة كامب نو بعد الأزمات الأخيرة والاختلافات مع إدارة جوسيب ماريا بارتوميو.

يمتلك الدولي الأرجنتيني شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 700 مليون يورو، ويمكنه المغادرة مجانًا الصيف المقبل بنهاية عقده، وسط ترقب العديد من الأندية حول العالم.

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تقارير من "cuatro" ادّعت أن مانشستر يونايتد هو النادي الوحيد في العالم القادر على التعاقد مع ميسي من الناحية الاقتصادية، كما قالت أن التفاوض قد بدأ بالفعل بين الطرفين.

في الوقت نفسه فقد أشارت التقارير إلى أن الحوار الأول بين رونالد كومان، المدرب الجديد للبرسا، مع ميسي، شهد تأكيدًا من الهولندي أن "عصر الامتيازات" في غرف خلع الملابس لليو قد انتهى بوصوله.

بالتالي، فكل الأمور تُشير إلى أن ميسي غاضب وغير راضٍ عن طريقة سير الأمور في برشلونة، ما قد يُزيد رويدًا رويدًا من إمكانية مغادرته البلوجرانا سواءً هذا الصيف أو الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي أيضًا ضمن الفرق المهتمة بالحصول على توقيع ميسي جنبًا إلى جنب مع باريس سان جيرمان ، بينما ظهر اسم إنتر ميامي الأمريكي، المملوك لديفيد بيكهام، كوجهة محتملة أيضًا لصاحب الـ33 عامًا.