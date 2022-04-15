تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن حالة لاعبيه المصابين كايل ووكر وكيفن دي بروينه وكذلك تطرق إلى حالة روبن دياز، وذلك قبل مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول، السبت.

وكان اللاعبان قد تعرضتا لإصابتين في مباراة أتلتيكو مدريد بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أثار القلق حول موقفهما من مباراة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، والأهم أمام ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

حتى اللحظة الأخيرة

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول، قال جوارديولا إنه سينتظر حتى اللحظة الأخيرة للوقوف على حالة الثنائي وتقييم مشاركتهما من عدمها.

وقال جوارديولا: "لم يتدربا اليوم، سنرى غدًا، على الأرجح لا يوجد ما يقلق، كايل (ووكر) تحسن بشكل كبر في الساعت الأخيرة، وكيفن دي بروينه لا يعاني من إصابات عضلية، الأمر عبارة عن غرز قوية في الأقدام ولكن لا إصابة عضلية".

حالة مطمئنة نسبيًا لدي بروين

ويطمئن هذا أنصار السيتيزينس على حالة نجميهم، خصوصًا نجم الفريق الأول دي بروينه، لأنه حتى إن لم يشارك من باب الاحتراز في مباراة السبت أمام ليفربول، فمن الأرجح أنه سيكون جاهزًا أمام ريال مدريد.

وعن إمكانية مشاركة زاك ستيفنز حارسًا في مباراة إيفرتون، قال جوارديولا: "سأفكر في الأمر، سيتعين علي الليلة التحدث مع الأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي حول حالة بعض اللاعبين، فيما يتعلق بزاك (ستيفنز) فعادة ما أدفع به في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو خيار مطروح بالتأكيد".

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