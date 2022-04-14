رئيس أتلتيكو مدريد: جوارديولا سخر منا لكنه لعب كرة "ما قبل التاريخ"

انتقد إنريكي سيريزو رئيس أتليتيكو مدريد الطريقة التي لعب بيب جوارديولا في مواجهة فريق العاصمة أمام مانشستر سيتي يوم أمس.

وكان اللقاء قد انتهى بعد مباراة متقلبة هاجم فيها الفريق السماوي في الشوط الأول، ثم لجأ في الفترة الثانية إلى الدفاع لتأمين التأهل.

وادعى سيريزو أن جوارديولا اختار نهجًا مشابهًا في "واندا متروبوليتانو" لتلك التي واجهه في لقاء الذهاب بملعب الاتحاد.

حيث أن جوارديولا كان قد سخر من الأسلوب الدفاعي الذي اعتمد عليه فريق أتلتيكو مدريد في مواجهة الذهاب معتبرًا أنها كرة قدم "ما قبل التاريخ".

وقال سيريزو لراديو ماركا: "نحن فريق يتمتع بمكانة كبيرة بحيث يمكن لأي شخص أن يسيء إلينا، ولكن في النهاية ثبت أنه يمكن لأي شخص أن يلعب كرة ما قبل التاريخ".

وواصل: "لقد لعبنا مباراة جيدة، هجوميًا، وخاض السيتي يوم أمس لقاء من عصور ما قبل التاريخ، ودافع ووضع جدارًا أمام مرمى فريقه حتى لا نسجل".

وأضاف: "لقد شاهده الجميع. كان السيتي فريقًا دفاعيًا بالكامل. في الشوط الثاني سددوا على المرمى مرة واحدة. بالأمس تبين أنه يمكن لأي شخص أن يلعب كرة ما قبل التاريخ".

واختتم: "هي مباراة، بقليل من الحظ، كانت من الممكن أن تأخذنا إلى الدور نصف النهائي. لم نكن محظوظين بما يكفي لتسجيل هدف والوصول إلى الوقت الإضافي".

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يستعد لمواجهة فريق إسبانيول في الجولة ال 32 من بطولة الدوري الإسباني الأحد المقبل.

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