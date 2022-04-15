كروس لا ينسى.. الألماني رد الصاع صاعين لنجم تشيلسي

رد لاعب الوسط الألماني توني كروس نجم ريال مدريد الصاع صاعين لمنافسه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ماسون ماونت نجم تشيلسي الإنجليزي.

ريال مدريد فاز على تشيلسي بمجموع المباراتين 5-4، ليصل الميرنجي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضاربًا موعدًا مع خصم إنجليزي آخر هو مانشستر سيتي.

سجال قديم

سجال قديم يبدو أن كروس لم يستطع نسيان تفاصيله، وأتى الوقت لكي يرد الألماني الصاع صاعين لمنافسه الإنجليزي.

فالعام الماضي تواجه ريال مدريد وتشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وحينها تأهل تشيلسي على حساب الميرنجي.

كان كروس قبل حسم التأهل قد أشاد بلاعبي تشيلسي ولكنه قال إن أحدًا من لاعبي البلوز لم يستطع أن يصيبه بعدم الرغبة في النوم.

كروس لا ينسى الرد

وبعد حسم التأهل قلب عليه ماونت الطاولة قائلًا إن تشيلسي كله سيصيب كروس بالأرق، لأن تشيلسي كان من الممكن أن يسجل 5 أهداف في العودة أمام ريال مدريد، ليرد عليه كروس مؤكدًا أنه ينام بشكل جيد، قائلًا عبر تويتر: "حظ سعيد لك في نهائي دوري أبطال أوروبا الأول بالنسبة لك!".

Still sleeping ok. But well done yesterday. congrats. Good luck in your first CL final. https://t.co/XTbtIkCXys — Toni Kroos (@ToniKroos) May 6, 2021

كروس لم ينس هذه الواقعة، فعقب حسم التأهل بصعوبة أمام تشيلسي على سانتياجو برنابيو، أظهرت الكاميرات لقطات له وهو يقلد احتفال ماونت برفع يديه أعلى الجبهة كما لو كان يدقق النظر، مصوبًا بصره نحو النجم الإنجليزي.

New footage emerges appearing to show Real Madrid's Toni Kroos mocking Mason Mount after Champions League clash https://t.co/KTT0pKXUAL — MailOnline Sport (@MailSport) April 15, 2022

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