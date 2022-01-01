أخبار الانتقالات | تين هاج يطرد رونالدو ومفاجأة هاري كين

أوضحت "ميرور" أن هاري كين قد يجدد في نهاية المطاف مع فريقه الحالي توتنهام ولن يرحل الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن من الأسباب هو عدم تعيين ماوريسيو بوتشيتينو على الأرجح في مانشستر يونايتد، المدرب الذي كان يرغب كين في العمل معه مجدداً.