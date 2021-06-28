تصرف رونالدو عقب هزيمة بلجيكا يغضب البرتغال!

لقطة تثير الجدل من النجم التاريخي

أثار تصرف كريستيانو رونالدو عقب هزيمة البرتغال أمام بلجيكا ووداع أمم أوروبا "يورو" 2020 غضب واستهجان الجمهور والمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعية.

البرتغال سقطت بهدف نظيف أمام خصمها على ملعب "لا كارتوخا" بإشبيلية، لتفقد فرصتها في الدفاع عن اللقب الذي حققته في 2016.

ماذا فعل رونالدو عقب السقوط أمام بلجيكا؟

وظهر القائد غاضباً أثناء مغادرة أرضية الملعب، ثم نزع شارة القيادة وقام بإلقائها أرضاً وركلها عدة مرات كما أظهرت لقطات فيديو.

أحد المساعدين التقط الشارة من الأرض وتوجه ببعض الكلمات للنجم البرتغالي، ليكون رد الأخير بحركة استهجانية من يده كما ظهر في اللقطات.

اللقطة تسببت في تفاعل كبير على شبكات التواصل الاجتماعية، ما بين مؤيد لغضب نجم يوفنتوس، وآخرون هاجموا تصرفه وعدم احترامه لشارة قيادة بلاده.

هل هي المرة الأولى التي يقوم رونالدو بحركة مشابهة؟

سبق وقام كريستيانو رونالدو بأمر مشابه في مباراة بلاده مع صربيا قبل عدة أشهر لحساب تصفيات مونديال 2022.

وقتها لم يحتسب الحكم داني ماكيلي هدفاً صحيحاً للبرتغالي، ليخرج الأخير غاضباً ويلقي شارة القيادة أرضاً كنوع من الاعتراض.

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