رب ضارة نافعة .. شارة رونالدو تساهم في علاج طفل صربي!

ستباع في مزاد لصالح علاج طفل يعاني من ضمور عضلي في العمود الفقري.

ذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أن شارة القيادة التي رماها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المواجهة أمام صربيا في تصفيات قارة أوروبا لكأس العالم ستساهم بعلاج طفل صربي.

وكان رونالدو قد غادر ملعب اللقاء منزعجًا من عدم احتسابه هدفه في الدقائق الأخيرة، على الرغم من تجاوز الكرة لخط المرمى بكامل محيطها.

وبذلك الشأن، ذكرت الدايلي ميل أن شارة القيادة التي رماها كريستيانو رونالدو غاضبًا قد عرضت للبيع في مزاد علني لجمع الأموال من أجل طفل مريض في صربيا.

جافريل دجورديفيتش هو الطفل المريض والبالغ من العمر ستة أشهر فقط من مدينة كراجويفاتش، يعاني من ضمور عضلي في العمود الفقري.

وتتطلع المنظمة الإنسانية "معًا من أجل الحياة" إلى جمع 2.5 مليون يورو - حوالي 2.1 مليون جنيه استرليني - اللازمة لعلاجه في أقرب وقت ممكن.

إنهم يخططون الآن لبيع شارة رونالدو البرتغالي لمن يدفع أعلى سعر في مزاد عبر الإنترنت على مدار الأيام الثلاثة المقبلة للمساعدة في الوصول إلى هذا الهدف النبيل.

"لا يحق لرونالدو إلقاء شارة قيادة البرتغال في الأرض"

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي يسعى لاستكمال رحلته الناجحة في السنوات الأخيرة من خلال منافسات كأس العالم 2022، والذي قد يكون الأخير لكريستيانو رونالدو.