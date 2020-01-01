تشافي: حلمي تدريب برشلونة لكن لا يوجد عرض رسمي

تشافي يرد على شائعات تدريبه برشلونة

نفى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي السد القطري ، تلقي أي عرض من نادي برشلونة مشيرًا إلى أنّ حلمه دائمًا قيادة الفريق الكتالوني.

التقارير الصحفية تؤكد اجتماع إدارة برشلونة مع تشافي هيرنانديز في قطر لخلافة إرنستو فالفيردي بنهاية الموسم الجاري.

وقال تشافي في تصريحات عقب الفوز على الريان والتأهل لنهائي كأس قطر: "لم أتلقى أي عرض رسمي من نادي برشلونة، وصحيح قابلت إيريك أبيدال، القائم بأعمال المدير الرياضي للبلوجرانا، ولكنّ بصفة ودية لأنه صديقي".

وتابع: "لا يمكن أن أتحدث عما يحدث داخل النادي احترامًا لبرشلونة وللمدرب الحالي إرنستو فالفيردي".

واختتم: "حلمي دائمًا هو تدريب برشلونة لأنّه فريق يجري في دمي ولكني حاليًا أعمل في نادي السد وتركيزي منصب على نهائي كأس قطر".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أنّ تشافي سوف يجتمع مجددًا مساء اليوم، السبت، مع أبيدال وأوسكار جرو لأجل حسم قراره النهائي بشأن قيادة برشلونة.

ويحتاج برشلونة لمعرفة موقف المدرب قبل يوم الإثنين المقبل والذي سيشهد عودة اللاعبين إلى التدريبات.

وكان جويليرمو أمور، مدير العلاقات العامة في برشلونة، قد أكد استمرار فالفيردي في منصبه وعدم الرحيل عقب الهزيمة في السوبر.

المدرب صاحب الـ55 عامًا أكد أنّه لا يشعر بالقلق على منصبه ويتفهم الأخبار المنتشرة حول إمكانية الإقالة.

وحتى ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أعلن دعمه لفالفيردي وأنّ التفكير الآن منصب على المباريات المقبلة في الدوري الإسباني.

وأكد المدير الرياضي للسد، محمد غلام البلوشي، وجود مفاوضات بين برشلونة وتشافي لكنّه نفى توصل المدرب إلى قرار نهائي.