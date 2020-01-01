خاص | فالفيردي لن يرحل عن برشلونة قبل نهاية الموسم وتشافي بديله

الأمر غير قابل للنقاش..

كشفت مصادر خاصة لجول عن أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، لن يرحل عن صفوف البلوجرانا قبل نهاية عقده بنهاية هذا الموسم.

وكان برشلونة قد هُزِم على يد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، مما طرح الكثير من الأسئلة حول مستقبل فالفيردي بالكامب نو.

هذه الهزيمة أتت بعد تعادل مع إسبانيول في الدوري الإسباني جعل البرسا يتساوى في النقاط مع ريال مدريد بصدارة ترتيب الليجا، مع مستويات متذبذبة يقدمها الفريق تحت قيادة المدرب الباسكي بمختلف المسابقات.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة برشلونة اجتماعًا مساء يوم الإثنين المقبل، ولكن هذا الاجتماع لن يشمل نقاشًا حول مستقبل فالفيردي، وذلك وفق ما أكدته مصادر جول.

سيتم السماح لفالفيردي بالاستمرار في منصبه في الستة أشهر المقبلين وحتى أن ينتهي عقده، مع وجود بند يسمح للبرسا تمديد العقد لعام إضافي، سيتم اتخاذ قرار بشأنه مع نهاية الموسم وتقييم عمل المدرب.

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في الوقت نفسه، فإن تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، قد برز اسمه ليكون هو خليفة فالفيردي حال رحيله بنهاية هذا الموسم وفقًا لما أكدته تقارير من الصحافة الإسبانية.

التقارير أشارت إلى أن إيريك أبيدال، المدير الرياضي للفريق الكتلاني، قد توجه إلى الدوحة لعقد اجتماع مع تشافي ومناقشته حول إمكانية توليه مهام البرسا في الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، لديه بند في تعاقده مع منتخب الأراضي المنخفضة يسمح له بالرحيل إلى برشلونة مقابل دفع شرط جزائي، وهو ما يجعله من زمرة المرشحين لخلافة فالفيردي أيضًا.