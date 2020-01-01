المدير الرياضي للسد يؤكد: برشلونة يفاوض تشافي

تعرف على تصريحات محمود البلوشي حول إمكانية تدريب تشافي لبرشلونة

أكد محمود غلام البلوشي، المدير الرياضي لنادي السد القطري ، وجود مفاوضات مع برشلونة وتشافي هيرنانديز لعودة الأخير إلى الفريق الكتالوني مدربًا.

التقارير الصحفية تؤكد اجتماع إدارة برشلونة مع تشافي هيرنانديز في قطر لخلافة إرنستو فالفيردي بنهاية الموسم الجاري.

وقال غلام في تصريحات لقناة ”الكأس“ القطرية: "هناك مفاوضات بين تشافي وبرشلونة حاليا، ولكنّ لم نتخذ أي قرار بعد، ونتمنى له التوفيق في أي مكان يذهب له“.

وأضاف: ”القرار يعود للمدرب الإسباني، ونادي السد سينتظر ويرى ما تسفر عنه الأمور قريبا، لكن حاليا تشافي مدرب للسد“.

وكان جويليرمو أمور، مدير العلاقات العامة في برشلونة، قد أكد استمرار فالفيردي في منصبه وعدم الرحيل عقب الهزيمة في السوبر.

المدرب صاحب الـ55 عامًا أكد أنّه لا يشعر بالقلق على منصبه ويتفهم الأخبار المنتشرة حول إمكانية الإقالة.

وحتى ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أعلن دعمه لفالفيردي وأنّ التفكير الآن منصب على المباريات المقبلة في الدوري الإسباني.