مدير برشلونة: فالفيردي؟ مستمر ولن تتم إقالته

الأمور واضحة..

أكد جيرمو آمور، مدير العلاقات العامة ببرشلونة ، أن إرنستو فالفيردي باقٍ في منصبه كمدير فني للبلوجرانا ولا توجد نية لإقالته.

فالفيردي فشل في الفوز بكأس السوبر الإسباني بعدما هُزِم البرسا في مباراة ملحمية من أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، لتستمر مطالبات الجماهير برحيله عن الكامب نو.

آمور تحدث إلى الصحافة بعد المباراة وقال "لقد أزعجتنا الخسارة بكل التأكيد، ولكن الطريق أمامنا طويل، نحن مستمرون لا يزال أمامنا الكثير، لا يوجد شيء بخصوص فالفيردي.".

كما أضاف "عندما تلعب كرة القدم، فأنت تعلم أن مثل هذه الأشياء يمكن أن تحدث عندما تلاقي فريقًا كبيرًا في المباريات الهامة، ما تعتقد أنك فزت به قد تخسره في لحظة.".

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وتابع "هذا يمكن أن يلخص المباراة. لقد استحوذنا على الكرة وكُنّا الأفضل في النصف الأول، لقد تقدمنا والهدفان الملغيان يؤكدان أفضليتنا، لم يظن أحد أنهم سيفوزون أو يعودون.".

وأتم "كان من الواضح أنهم كانوا خارج المباراة ولكن في النهاية تمكنوا من العودة.".

وبحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية فإن إدارة برشلونة لن تقيل فالفيردي في منتصف الموسم ولكنّها لن تفعل بند التمديد لعام آخر.

وأكدت الإذاعة أنّ رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، هو الأقرب لقيادة البلوجرانا وذلك بعد يورو 2020.

يذكر أن فالفيردي قد خسر دعم الجمهور الكتلاني بعد الخروج مرتين من دوري أبطال أوروبا بـ"ريمونتادا" من نوع خاص أمام روما وليفربول في عامين متتاليين.

كما يجدر الإشارة إلى أن أكبر الداعمين لفالفيردي هو ليونيل ميسي، والذي سبق وأن أكد أن الأزمة ليست فيه بل في اللاعبين.