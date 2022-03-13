تحليل | هذا برشلونة الذي يخشاه مدريد .. وانتهى وقت ديباي!

يواصل قطار نادي برشلونة السير بثبات في بطولة الدوري الإسباني، بعد أن فاز على حساب أوساسونا بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" في الجولة 28 من منافسات "الليجا".

الفوز على أوساسونا جعل برشلونة يواصل سلسلة عدم الخسارة في الدوري الإسباني، حيث لم يسقط "البلوجرانا" في 11 مباراة متتالية، وذلك منذ الخسارة أمام ريال بيتيس بهدف دون رد في الجولة 17.

برشلونة أبدع وأقنع أمام أوساسونا، خاصة خلال أول نصف ساعة من المباراة، والتي شهدت تسجيل الثلاثية، عن طريق فيران توريس في الدقيقتين 14 و21، وبيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 27، قبل أن يضيف البديل ريكي بوتش الهدف الرابع في الدقيقة 75.

برشلونة الذي يخشاه مدريد!

المواجهة المقبلة لبرشلونة مع تشافي هيرنانديز، ستكون مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في قمة الجولة 29 من منافسات "الليجا".

النسخة الحالية من برشلونة هي النسخة التي يجب أن يخشاها ريال مدريد، خاصة بعد أن تشرب اللاعبون أفكار تشافي إلى حد بعيد.

برشلونة أمام أوساسونا كان الفريق المسيطر على الكرة، ويملك أفكارًا واضحة في التمرير والاختراق سواء من العمق أو الأطراف.

أفكار برشلونة الحالية تثير الإعجاب، لا مركزية في الهجوم، الجميع يتحرك ويقدم الدعم للدفاع، والجميع يهاجم بضراوة.

صحيح أن مباراة "الكلاسيكو" لن تحسم مصير الموسم، بالنظر إلى تفوق ريال مدريد في "الليجا" وتصدره بأريحية كبيرة، لكن فوز برشلونة في المباراة المرتقبة يمكن أن يمنح فريق تشافي هيرنانديز الدفعة المعنوية التي يحتاجها الفريق للاستمرار في التطور والنضج.

شتان بين ديباي وتوريس!

فيران توريس ظهر بصورة رائعة في مواجهة أوساسونا، وهنا لا نتحدث أبدًا عن الهدفين.

ما قدمه توريس خلال مواجهة أوساسونا، من لا مركزية في التحركات، وضرب الخطوط سواء بالتمريرات أو الركض، ومساندة الدفاع في أكثر من لقطة، كل ذلك يثير الإعجاب.

فيران توريس، القادم من مانشستر سيتي في يناير الماضي مقابل 55 مليون يورو، تلقى العديد من الانتقادات، لكنه لم يكن قد تأقلم بعد مع الأجواء في "البلوجرانا"، وما إن حدث ذلك حتى بدأ التألق، ببطء ولكن بثبات.

وأبدى توريس تفاهمًا كبيرًا مع أوباميانج وعثمان ديمبيلي، مما يؤكد أنه سيأخذ مكانًا أساسيًا بشكل أكبر في الفترة القادمة مع برشلونة.

تألق فيران توريس قد يقود إلى التفكير في أن ما يفعله ممفيس ديباي خلال الدقائق التي يشارك فيها يضر الفريق أكثر مما يفيده.

تحركات فيران توريس وفهمه للعب ومجهوده البدني يأتي على النقيض تمامًا من أداء ديباي.

ديباي خاض مباراة جلطة سراي في ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي أساسيًا، لكنه كان أحد أسباب التعادل السلبي المخيب في "كامب نو".

الهولندي الدولي عطل اللعب أمام جلطة سراي بالمراوغات غير المجدية، والاحتفاظ بالكرة أكثر من اللازم، والرعونة في الإنهاء.

ديباي قد يفيد برشلونة بصورة أخرى، عبر التخلي عنه في الصيف المقبل، وتوفير راتبه الكبير، من أجل ضمان الحصول على نجم جديد يمكن أن يفيد الفريق وديناميكيته أكثر في الموسم المقبل.

اقرأ أيضًا ..

صناعة هدف وضرب عارضة .. ميسي يتحدى صافرات الاستهجان ضد بوردو

لحسن حظ تشيلسي هذا هو المنافس .. ومرحبًا بنيوكاسل الجديد!

أنشيلوتي عن استبعاد كورتوا: الغوا رخصة الصحفي!