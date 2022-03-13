أنشيلوتي عن استبعاد كورتوا: الغوا رخصة الصحفي!

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد عن وضعية لاعبيه في الوقت الحالي، وجاهزيتهم لمباراة ريال مايوركا القادمة.

وكان الفريق الملكي قد استطاع تحقيق الفوز على ضيفه باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي في لقاء درامي، كان المدرب الإيطالي أحد أبطاله.

وجاء حديث كارلو في المؤتمر الصحفي عن تلك المباراة، كما تحدث أيضًا عن انتهاء عقود بعد لاعبيه واستقباله لمبابي.

ماذا قال كارلو عن لاعبيه؟

عن دور لاعب الوسط إدواردو كامافينجا قال: "كامافينجا هو حاضر ومستقبل هذا النادي، إنه واضح تمامًا بالنسبة له ولنا، حيث أن اليوم الذي يكبر فيه مودريتش وكاسيميرو وكروس، سيكون لدينا كامافينجا، فالفيردي والشباب الموجودين في فريق الرديف".

وعن خروج كورتوا من تصنيف أفضل 10 حراس من قبل "FourFourTwo" أضاف: "لا تسألني كيف أرى كورتوا، بالنسبة لي هو أفضل حارس مرمى في العالم، كذلك كارباخال وميندي بالنسبة لي في مواقعهم، فإذا كنت لا ترى ذلك فعليك الغاء بطاقتك الصحفية".

وعن الرباعي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم أوضح: "يجب أن نتحدث مع النادي حول هذا الأمر، لكن ليس لدينا مشكلة، نحن مائة بالمائة متفقون، القرارات التي سيتخذها النادي قريبًا هي تلك التي أوافق عليها".

ماذا قال المدرب الإيطالي عن مبابي؟

وحول إذا ما كان قد استقبل مبابي قبل المباراة الماضية أردف: "لا، لقد استقبلت فيراتي لأنه كان لاعبي عندما دربت باريس سان جيرمان، تمامًا مثل ليوناردو والأشخاص الذين عملت معهم في ذلك الوقت في النادي".

وعن تصفيق جماهير الريال لمبابي أستدرك: "حدث هذا لي عندما كنت ألعب لميلان، وقتها ذهبت إلى روما وكانوا يصفقون لي، ليس بسبب الجودة، ولكن بسبب أشياء أخرى، حيث يرغب مشجعو كرة القدم في رؤية لاعبين جيدين، يكونون قدوة للآخرين".

وعن شعوره إذا كان مكان مبابي يوم الأربعاء الماضي أجاب: "عندما تخسر تشعر بالسوء، جسديًا وعقليًا، أصيب جميع لاعبي باريس سان جيرمان بخيبة أمل كبيرة، لقد تحدث مع الجميع".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة ريال مايوركا في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإسباني يوم الاثنين المقبل.

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