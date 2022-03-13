صناعة هدف وضرب عارضة .. ميسي يتحدى صافرات الاستهجان ضد بوردو

شارك ليونيل ميسي في مباراة فريقه باريس سان جيرمان اليوم أمام نادي بودرو في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الفرنسي.

وتأتي تلك المشاركة بعد خروج الفريق الباريسي من أمام ريال مدريد منذ أيام قليلة من بطولة دوري الأبطال، في مباراة قدمها الأرجنتيني بشكل جيد.

ليعود ميسي ويقدم اليوم أداء مميز يرد به على الانتقادات الواسعة التي يتعرض لها البرغوث الأرجنتيني منذ مدة.

ماذا قدم ميسي؟

كانت صافرات استهجان جماهير فريق باريس سان جيرمان حاضرة عند كل لمسة من البرغوث الأرجنتيني، وزمليه في الملعب نيمار، لتعبر عن غضب المشجعين من الثنائي.

A l’exception de Kylian Mbappé, tous les joueurs du #PSG ont été copieusement sifflés. Mention spéciale pour Neymar et Messi. @GoalFrance pic.twitter.com/gDZUKBLJPN — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) March 13, 2022

وشارك ميسي لمدة 90 دقيقة، استطاع من خلالهم البرغوث المساهمة في الهدف الثاني لنادي باريس بعد أن أرسل تمريرة حرارية لأشرف حاكيمي الذي مررها بدوره لنيمار.

وسدد البرغوث 3 تسديدات، جاء منهم 1 على المرمى، وخرجت واحدة خارج الإطار، فيما ارتطمت الأخيرة في العارضة.

وحاول ميسي المرور من لاعبي بوردو في 4 محاولات، نجح منهم البرغوث في تخطي لاعبي المنافس في 3 مرات.

ولمس ميسي الكرة 77 مرة، فيما قام بعمل 53 تمريرة صحيحة بنسبة بلغ دقتها 88.3%.

وقام البرغوث بعمل عرضيتين، وصل منهم واحدة فقط صحيحة، فيما صنع فرصة وحيدة خطيرة محققة للتسجيل.

وعلى مستوى الثنائيات، فقد فاز ليونيل ب 4 ثنائيات أرضية من أصل 8، فيما لم يشارك من الأساس في أي ثنائية هوائية.

ودفاعيًا قام ميسي بمحاولة لعرقلة لاعبي المنافس مرة وحيدة، فيما لم يشارك بأي أرقام دفاعية أخرى.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة فريق موناكو في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الفرنسي الأحد القادم.

اقرأ أيضًا..

حتى لا تكون مخدوعًا .. إحصائيات كرة القدم بين الإفراط والتفريط!

ساحر على مسرح الأحلام .. أرقام رونالدو الخيالية أمام توتنهام!

أخرس الجميع ضد توتنهام .. كريستيانو رونالدو يلعب عكس الاحتمالات!