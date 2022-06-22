تحسبًا لفشل مفاوضات جارسيا .. النصر يضع خطة بديلة!

مدرب آخر في حسابات النصر

وضعت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، خطة بديلة حال فشل المفاوضات مع الفرنسي رودي جارسيا، من أجل تدريب العالمي بداية من الموسم القادم.

ويبحث نادي النصر خلال الفترة الحالية عن مدرب جديد، من أجل خلافة المدرب الحالي الأرجنتيني ميجيل روسو، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

النصر يقترب من التعاقد مع جارسيا

أكدت تقارير صحفية، على أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا وافق على عرض نادي النصر من أجل تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكره الصحفي رودي جاليتي، فإن جارسيا وضع شرطًا جزائيًا في العقد، يمنح له الحق في التراجع وفسخ العقد، وهو في حال فشل النصر في التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم القادم.

ويحتل النصر حاليًا المركز الثالث بترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وهو المقعد المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2023، وسط منافسة من الشباب صاحب المركز الرابع حاليًا بفارق نقطتين فقط.

ما هي الخطة البديلة لنادي النصر؟

أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة نادي النصر اقتربت من حسم صفقة الفرنسي رودي جارسيا، بعدما أعطى موافقته الشفهية، حيث تجرى حاليًا دراسة بنود العقد بين الطرفين، قبل إتمام الاتفاق والتوقيع النهائي.

وأضافت الصحيفة أن نادي النصر قدم عرضًا رسميًا أيضًا للفرنسي برونو جينسيو مدرب فريق رين، والذي حصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

جينسيو قاد رين لاحتلال المركز الرابع بترتيب الدوري الفرنسي، ليتأهل إلى الدوري الأوروبي، الأمر الذي جعله يحصل على جائزة أفضل مدرب في فرنسا.

وفي حالة عدم إتمام الاتفاق مع جارسيا خلال الفترة القادمة، سيتم الاتجاه للمفاوضات مع جينسيو لتدريب النصر.

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