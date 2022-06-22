بعد قرار النصر .. ماشاريبوف يقترب من العودة للإمارات

هل يرحل ماشاريبوف عن النصر؟

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف؛ جناح فريق نادي النصر، من العودة إلى الدوري الإماراتي من جديد، بعد انتشار بعض الأخبار التي تؤكد على أن العالمي قرر الاستغناء عنه.

النصر يخطط لتجديد دماء المحترفين

أكدت تقارير صحفية على أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، تخطط خلال الوقت الحالي، للاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين الأجانب والتعاقد مع لاعبين جدد.

وأشارت التقارير إلى أن نادي النصر قررت الاستغناء عن عدد من اللاعبين الأجانب، بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر عليه الفريق خلال الموسم الحالي.

كما فشل النصر في تحقيق أي لقب خلال الموسم الحالي 2021-2022، الأمر الذي دفع إدارة العالمي للسعي لإجراء عمليات إحلال وتجديد.

ماشاريبوف والعودة إلى الدوري الإماراتي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية، فإن اللاعب الأوزبكي اقترب من العودة إلى دوري الخليج العربي الإماراتي، بعد قرار النصر بالاستغناء عنه.

الصحيفة الإماراتية أكدت على أن هناك اهتمامًا من بعض الأندية بالدوري الإماراتي، بعد ظهوره بمستوى رائع رفقة شباب الأهلي الموسم الماضي.

وكان ماشاريبوف قد لعب في صفوف شباب الأهلي الموسم الماضي 2020-2021 على سبيل الإعارة من صفوف نادي النصر.

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