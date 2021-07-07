بيكيه يلوم "العُملات" على خروج إسبانيا من اليورو

بيكيه لا يريد قرعة العملة بعد الآن

يعتقد مدافع برشلونة جيرارد بيكيه أنه ليس من العدل أن تحدد قرعة العملة من سينفذ ركلة الجزاء الأولى، لأن الذي يبدأ التسديد أولًا عادةً يكون الفائز.

وتأهلت إيطاليا إلى نهائي أمم أوروبا بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الشوطين الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لمثله.

وكان موراتا صاحب اللقطة الأصعب في المباراة، حيث أضاع ركلة الترجيح الحاسمة لمتخب لاروخا ليعطي منتخب إيطاليا بطاقة التأهل إلى نهائي يورو 2020.

ماذ قال بيكيه بعد خروج إسبانيا؟

كتب الإسباني بيكيه عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعد تأهل إيطاليا على حساب إسبانيا: "ليس من قبيل المصادفة أنه في أربع مباريات في كأس أمم أوروبا 2020 وكوبا أمريكا فازت الفرق التي بدأت ركلات الترجيح".

وأضاف: "تشير الإحصائيات إلى أن من يبدأ لديه المزيد من الخيارات، ولا يبدو أنه من العدل بالنسبة لي أن تخسر فقط بسبب أن قرعة العملة لم تقف في صالحك ولم تبدأ ".

No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021

كيف كانت تفاصيل ركلات الترجيح؟

افتتح منتخب إيطاليا تنفيذ ضربات الترجيح بعد أن أسفرت قرعة العملة عن ذلك، وتقدم لاعب خط وسط، مانويل لوكاتيللي لتنفيذ الركلة الأولى لكنه أضاعها، لكن لحسن الحظ للأتزوي، أرسل داني أولمو تسديدته فوق العارضة.

ثم أهدر ألفارو موراتا ركلة الجزاء الحاسمة لإسبانيا، بينما أسكن جورجينيو ركلة الترجيح الأخيرة لبلاده وللمباراة ليرسل الأتزوري إلى النهائي.

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