إنريكي: بيدري أفضل من إنييستا!

أشاد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا بلاعبه بيدري مؤكدًا أنه فعل ما لم يفعله إنييستا في سنه.

وسط الإشادات التي تنهال على بيدري، لاعب وسط برشلونة، لما قدمه مع منتخب بلاده إسبانيا من مستوى مميز في يورو 2020؛ كانت الإشادة الأكبر من مدربه لويس إنريكي الذي فضله على أندريس إنييستا.

إسبانيا تودع يورو 2020

ودعت إسبانيا يورو 2020 من نصف النهائي على يد إيطاليا بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

ماذا قدم بيدري مع إسبانيا؟

لعب بيدري، 18 سنة، مع إسبانيا في كل مباريات البطولة تقريبًا. اللاعب قدم لزملائه تمريرات ناجحة بنسبة 100% في الوقت الأصلي أمام إيطاليا وعقب نهاية الوقت الإضافي كان قد مرر تمريرتين خطأ فقط.

Pedri after 90 minutes:



55 passes attempted, 55 passes completed 😏#EURO2020 https://t.co/dyXD7lZn1U — Goal (@goal) July 6, 2021

ماذا قال إنريكي عن بيدري؟

انهال إنريكي مدرب منتخب إسبانيا بالإشادات على لاعبه بيدري عقب المباراة وقال عنه: "ما فعله بيدري في هذا البطولة، بعمر الثامنة عشرة، لم يفعله لاعب من قبل قط حتى أندريس إنييستا لم يفعل ذلك. مذهل وفريد".

وواصل إنريكي إشاداته لفريقه "أمنح فريقي 9 درجات من 10. علينا التعلم أن الرياضة مكسب وهزيمة".

هل إنريكي الوحيد الذي أشاد ببيدري؟

لم يكن لويس الوحيد في إشاداته ببيدري بل غُمر اللاعب بالإشادات من لاعبين سابقين ومشجعين والإعلاميين؛ بينهم الإنجليزي جاري لينيكر لاعب برشلونة المعتزل وهداف مونديال 1986 كتب عنه على تويتر: "بيدري جيد جدًا. بلا شك هو نجم يولد. لاعب جميل".

Pedri is soooo good. Absolute superstar in the making. Gorgeous footballer. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) July 6, 2021

ماذا ينتظر بيدري؟

بعدما قدم بيدري موسمًا متميزًا مع برشلونة ومنتخب إسبانيا الأول سيطير اللاعب للانضمام إلى صفوف المنتخب الأولمبي الإسباني المشارك في أولمبياد طوكيو من 22 يوليو وحتى 7 أغسطس.

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