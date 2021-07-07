زوجة موراتا تتلقى رسائل تهديد بعد نصف نهائي اليورو

لم تتوقف رسائل التهديد التي وصلت إلى أليشي كامبيلو زوجة ألفارو موراتا من جماهير إيطاليا.

يعيش الإسباني ألفارو موراتا وزوجته الإيطالية أليشي كامبيلو أيامًا صعبة منذ انطلاق بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

البداية كانت من جماهير منتخب إسبانيا، التي صبت غضبها على موراتا خلال مجريات البطولة، بعد إضاعته العديد من الفرص السهلة للتسجيل، وتلقى عبر وسائل التواصل الاجتماعي إهانات له ولعائلته، لدرجة أن بعضها تمنى موت أطفاله.

وتفاقمت حدة الأمور خلال مباراة إسبانيا وإيطاليا التي أقيمت مساء الثلاثاء، وانتهت بفوز "الأتزوري" بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسجل موراتا هدف التعادل لصالح منتخب إسبانيا في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، لتتلقى زوجته بعدها سيلًا من التهديدات والإهانات من الجماهير الإيطالية الغاضبة من هدف التعادل الذي جاء في وقت قاتل من المباراة.

ونشرت أليشي كامبيلو بعض الرسائل المقززة التي تلقتها عبر تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي بعد هدف زوجها في مرمى إيطاليا.

بعض الرسائل تمنى إصابة موراتا وأطفاله بالسرطان، والبعض الآخر وجه إهانات إلى كامبيلو نفسها، لدرجة أن أحدهم كتب أنه "سيحرقها" لو نشرت هدف زوجها واحتفلت به على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت كامبيلو عبر حسابها في "إنستجرام" ردًا على تلك الرسائل: "أنا لا أعاني حتى من هذه التعليقات".

وأضاف: "لا أعتقد أن الأمر يتعلق بكونك إيطاليًا أكثر من غيرك، هذا شيء لا ينم سوى عن جهل، لو حدث ذلك لشخص ضعيف لكانت مشكلة".

واختتمت زوجة موراتا منشورها قائلة: "دعونا لا ننسى أن هذه مجرد رياضة، هدفها أن توحد الناس ولا تستخدم للتنفيس عن إحباطاتك، آمل أن يكون من الممكن مستقبلًا اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء الأشخاص، لأن هذا غير مقبول".

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