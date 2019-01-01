بيتزي يتحدث عن مواجهة لبنان وخطف بطاقة الصعود

المنتخب السعودي يستعد لمواجهة لبنان في دور المجموعات بكأس آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن مواجهة لبنان في دور المجموعات بكأس آسيا. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان المنتخب السعودي قد حقق الفوز على كوريا الشمالية في الجولة الأولى، حيث يسعى لتحقيق الانتصار الثاني وتأكيد الصعود لدور الـ16.

وقال بيتزي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جاهزون لمواجهة لبنان، فهو خصم قوي وسنعمل على تحقيق الفوز".

وأضاف: "درسنا المنتخب اللبناني جيدًا، وندرك الأسلوب لتحقيق الانتصار عليهم، وهو الضغط بقوة في نصف الملعب الخاص بهم".

وتابع: "لست متخوفًا من التحكيم فبعض الأحيان يكون لصالحنا والبعض الأخر يكون ضدنا، فسنعمل على تحقيق الفوز لخطف بطاقة التأهل".

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ويواجه المنتخب السعودي نظيره اللبناني، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات، في تمام السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.