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كأس آسيا

نظرة عامة على كأس آسيا

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كأس آسيا، المباريات والنتائج

الأربعاء، 6 يناير
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السعودية
السعودية
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فلسطين
فلسطين
الخميس، 7 يناير
الكويت badge
الكويت
الكويت
عمان badge
عمان
عمان
البحرين badge
البحرين
البحرين
كوريا الشمالية badge
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
أوزبكستان badge
أوزبكستان
أوزباكستان
الأردن badge
الأردن
الأردن
الجمعة، 8 يناير
سوريا badge
سوريا
سوريا
قيرغيزستان badge
قيرغيزستان
قرغيزستان
إيران badge
إيران
إيران
الصين badge
الصين
الصين
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Arsenal crestArsenal88002341924
ف
ف
ف
ف
ف
2Bayern Munich crestBayern Munich87012281421
ف
ف
ف
خ
ف
3Liverpool crestLiverpool86022081218
ف
ف
ف
خ
ف
4Tottenham crestTottenham85211771017
ف
ف
ف
خ
ف
5FC Barcelone crestFC Barcelone85122214816
ف
ف
ف
خ
ت
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