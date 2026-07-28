1 Arsenal 8 8 0 0 23 4 19 24 ف ف ف ف ف

2 Bayern Munich 8 7 0 1 22 8 14 21 ف ف ف خ ف

3 Liverpool 8 6 0 2 20 8 12 18 ف ف ف خ ف

4 Tottenham 8 5 2 1 17 7 10 17 ف ف ف خ ف