أجيري يؤجل الكشف عن فترة الإعداد لبطولة إفريقيا

مصر حصلت مؤخرًا على حق تنظيم بطولة إفريقيا 2019

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر قام بتأجيل تحديد المنتخبات التي يرغب في مواجهتها قبل أمم إفريقيا 2019.

وحصل الاتحاد المصري لكرة القدم، على شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد سحبها من الكاميرون.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن أجيري قام بتأجيل تحديد ملامح فترة الإعداد لأمم إفريقيا لما بعد القرعة. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

ولم يتم الكشف حتى الأن عن موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019، وإلا أنه يرجح أنها ستكون في شهر أبريل المقبل.

وسيستغل مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، تواجد مندوبي المنتخبات الإفريقية في مراسم القرعة التي ستقام في القاهرة، للاتفاق على وديات.

وحصلت مصر على 16 صوتًا في سباق الفوز بتنظيم بطولة إفريقيا أمام صوتًا واحدًا لجنوب إفريقيا في حين قام الاتحاد النيجيري بالامتناع عن التصويت.