تكريم أبطال السداسية قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس

برشلونة يحتفل بمرور 10 سنوات على السداسية

قرر نادي برشلونة الإسباني تكريم الجيل المتوج بالسداسية وشارك في موسمي 2008-2009 و2009-2010 في "كامب نو" قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس في آخر مباريات العام.

برشلونة حقق الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني والأوروبي وكأس العالم للأندية في 2009.

وسوف يتواجد في التكريم أسطورة النادي الكتالوني كارليوس بويول والقائد الذي رفع البطولات الست بجانب جابرييل ميليتو وسايدو كيتا وخوسيه مانويل بينتو وإيريك أبيدال وتشافي توريس.

وينضم لهم ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه الذين ينشطون حتى الآن مع الفريق الكتالوني.

وبجانب اللاعبين فسوف يتم تكريم الإداريين الذي تواجدوا على رأس القيادة الفنية بجانب الرئيس الأسبق لبرشلونة خوان لابورتا.

واحتفل برشلونة بذكرى مرور 10 سنوات على التتويج بالسداسية وحصد جميع البطولات في عام 2009 ليصبح النادي الكتالوني هو الأول والأوحد الذي يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز.

وكان برشلونة قريبًا من تكرار السداسية في 2011 مع جوارديولا ولكن خسر نهائي كأس ملك إسبانيا، ثم في 2015 مع لويس إنريكي ولكن فشل في تحقيق السوبر الإسباني.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد حاول في 2017 ولكن خسر كأس الملك وبايرن ميونخ في 2013 ولكن خسر السوبر المحلي وإنتر في 2010 ولكن لم يحصد السوبر الأوروبي.