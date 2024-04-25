مانشستر سيتي وبرايتون | "ذنبنا في رقبة ريال مدريد" .. جرح كبرياء جوارديولا فانتهت متعة البريميرليج!

ليلة تاريخية للملك فودين

اكتسح مانشستر سيتي مضيفه برايتون برباعية نظيفة، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصعد السيتي إلى وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 77 نقطة، متخلفًا فقط بفارق نقطة عن آرسنال المتصدر، علمًا بأن فريق بيب جوارديولا لعب مباراة أقل.

ويدين السيتي بالفضل في هذا الفوز العريض إلى نجمه فيل فودين الذي سجل هدفين في الدقيقتين (26، 34) وكيفين دي بروينه (17) وجوليان ألفاريز (62).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان عشاق آرسنال وليفربول يمنون النفس بتعثر مانشستر سيتي في لقاء الليلة، خصوصًا أنه يحل ضيفًا على برايتون، الفريق المزعج لأي منافس وخصوصًا عندما يكون داخل ملعبه، وفي ظل وجود مدرب مميز مثل الإيطالي دي زيربي.

إلا أن الفوز الذي حققه مانشستر سيتي وبنتيجة عريضة وأداء رائع، يؤكد أن تعثر مانشستر سيتي في المباريات الخمس المتبقية، سيكون أمرًا صعبً للغاية، ويطفئ كثيرًا من لهيب المنافسة التي أمتعت الجماهير في الأسابيع الماضية.

وصافة جوارديولا بطولة في حد ذاتها

بعد ما قدمه مانشستر سيتي الليلة، بات على آرسنال وليفربول أن يركزوا فقط في الصراع للفوز بمقعد الوصافة خلف العملاق السماوي.

فالطريق بات ممهدًا لرجال جوارديولا من أجل الاحتفاظ بالدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي، وهو إنجاز لم يتحقق قط في تاريخ البطولة منذ تحولها إلى دوري المحترفين في 1992.

وكانت أكبر سلسلة انتصارات باللقب في تاريخ المسابقة الحديثة، مسجلة باسم مانشستر يونايتد مرتين (1998-2001) و(2007-2009)، وكذلك مانشستر سيتي (2020-2023)، إلا أن الفريق السماوي يسير بقوة نحو تحطيم هذا الرقم وكتابة تاريخ جديد في البطولة الإنجليزية بـ4 ألقاب متتالية.

الذنب في رقبة ريال مدريد

استطاع مانشستر سيتي أن يتجاوز صدمة الخروج من دوري أبطال أوروبا، سريعًا وبدون أي أثار سلبية، حيث ودع البطولة بركلات الترجيح على يد الميرنجي قبل أسبوعين.

وبخسارته اللقب الأوروبي، تضاعف تركيز مانشستر سيتي على الفوز بلقب البريميرليج وقهر تشيلسي (1-0)، قبل أن يكتسح برايتون اليوم برباعية، والبقية تأتي في الطريق، كما أن لديه فرصة قوية للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تأهل للنهائي ويواجه مانشستر يونايتد.

وليس أمام مانشستر سيتي الآن سوى الفوز في 5 مباريات دون النظر إلى نتائج منافسيه آرسنال أو ليفربول للفوز باللقب، كما أن هذه المباريات أغلبها متوسطة المستوى (نوتينجهام، وولفرهامبتون، فولهام، توتنهام، وست هام)، ولا تقع أمام أي منافس مباشر.

ليلة تاريخية للملك فودين

لعب فيل فودين كعادته دور البطولة في الفوز الذي حققه مانشستر سيتي على برايتون، حيث سجل هدفين وكان أبرز لاعبي الفريق.

ورصد الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، رقمًا مميزًا للنجم صاحب الـ23 عامًا، حيث وصل بثنائيته اليوم على ملعب فالمر، إلى حاجز الـ50 هدفًا في تاريخ المسابقة.

وبالطبع إذا سار فودين صاحب الـ14 هدفًا هذا الموسم على نفس السياق مع الفريق، يمكنه أيضًا المنافسة على لقب هداف الدوري، خصوصًا أن المتصدر إرلينج هالاند لا يملك سوى 20 هدفًا في الصدارة.