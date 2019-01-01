ماذا لو عاد بيب جوارديولا إلى برشلونة؟

هل يمكن أن يعود بيب إلى برشلونة؟ وما هو السيناريو المحتمل؟

سلسلة من التصريحات الرومانسية بين برشلونة وبيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، جعلت الجمهور الكتالوني يحلم بعودة الفيلسوف إلى القلعة الكتالونية مرة أخرى.

بيب يعاني في إنجلترا مع مانشستر سيتي خلال الموسم الجاري، 14 نقطة بعيدًا عن المتصدر ليفربول وتأهل بمعاناة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مما جعل البعض يتوقع رحيله بنهاية الموسم.

هل عودة بيب إلى كتالونيا هي الحل؟ هل هو خيار جيد متاح يمكن وضعه في الاعتبار خلال الفترة المقبلة أم أن الأمر لن يكون مفيدًا بالقدر الكافي؟

ماذا لو عاد بيب حقًا إلى برشلونة؟

أصل الحكاية

في ليلة 3 ديسمبر الماضي كان بيب يجلس على مقاعد فريقه أمام بيرنلي في لقاء بالدوري الإنجليزي في التوقيت الذي أُقيم في كتالونيا حفلًا لتكريم أفضل لاعب ومدرب وموهبة صاعدة من الإقليم وتحصل فيها جوارديولا على جائزة.

لم يتمكن جوارديولا من التواجد دون شك، ولذلك حضر والده ليصرح بأنّ بيب سوف يعود مدربًا لبرشلونة ولكنّه عاد واستدرك بأن المدرب الشاب لا يستمع لنصيحه أبيه وبالتالي لا شيء مضمون.

لم تمر هذه التصريحات دون اهتمام من الصحافة، فتحولت إلى سؤال لرئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، ليجيب بدبلوماسية متوقعة أنّ الباب دائمًا مفتوح لجوارديولا، وتلتقط صحف إنجلترا التصريح لتسأل بيب عن الأمر ذاته فيجيب متفقًا على ما قاله رئيس النادي الكتالوني.

الدبلوماسية

في الفيلم الوثائقي "احصل على الكرة، مرر الكرة" ألمح تشافي هيرنانديز وفيكتور فالديز عن أن أحد عوامل رحيل جوارديولا عن برشلونة كان إدارة ساندرو روسيل ومساعده بارتوميو.

الثنائي الذي اهتم فقط بتطوير الجانب الاقتصادي لبرشلونة – وفشلا في النهاية – كانا يرغبان في السيطرة المطلقة على النادي والتحكم في سوق الانتقالات وعقود اللاعبين وكل شيء بينما يتحول المدير الفني إلى مجرد مدرب يتعامل مع القائمة المتاحة له ويضع الأسماء المناسبة دون أن يكون قائد المشروع.

بعد بيب جاء فيلانوفا ثم تاتا مارتينو ولويس إنريكي والآن فالفيردي والجميع لم يكن له دور في سوق الانتقالات على الإطلاق سوى فقط صيف 2014 حينما التزمت الإدارة بطلبات اللوتشو وذلك بعد الخروج بموسم صفري.

أما منذ تولي بارتوميو الرئاسة فهو الوحيد الذي يقرر من يأتي إلى برشلونة ومن يرحل وفالفيردي ومن قبله إنريكي مجرد أدوات تحاول الاستفادة من العناصر المتاحة فقط.

جوارديولا غارد لرفضه القيام بهذا الدور ويحصل حاليًا في مانشستر سيتي على كامل الصلاحيات لبناء الفريق بالشكل الذي يرغب فيه، وبما إن بارتوميو لم يتغير فلا أتصور أن بيب سيعود منقوصًا الصلاحيات مهما كانت المغريات.

ماذا لو عاد؟

لا جدال أن جوارديولا يمتلك أفكارًا عظيمة وتطور كثيرًا عما كان عليه في فترته الأولى ببرشلونة وعودته الحالية لو تمت بصلاحيات مطلقة فقد تكون بداية الثورة الجديدة.

برشلونة في الوقت الحالي يمتلك عدة أسماء بارزة في أكاديمية اللاماسيا؛ هناك ريكي بويج وكولادو وأنسو فاتي وكارليس بيريز وكارليس آلينيا وموسى واجي ورونالد أريخو وغيرهم من المواهب التي لا تحتاج سوى إلى مدرب يفهم جيدًا طبيعة النادي ويقدر اللاماسيا ليعيد صقلهم وتطويرهم.

بجانب مواهب الأكاديمية هناك الثنائي فرينكي دي يونج وآرتور ميلو اللذان يمتلكان الـ DNA الخاص ببرشلونة بجانب توديبو في قلب الدفاع وجونيور فيربو على الرواق الأيسر وحتى عثمان ديمبيلي يحتاج إلى لمسة الفيلسوف كما حدث مع رحيم سترلينج.

لو حدثت المعجزة وتخلى بارتوميو عن كبريائه وترك الصلاحيات لمدرب مانشستر سيتي فسوف نرى جيلًا ذهبيًا جديدًا يقدم فنون الكرة العظيمة التي اعتدنا عليها بجانب حصد البطولات.

وماذا عن بيب؟

لو تجاوزنا أزمة الصلاحيات ومشكلة رحيله في 2012 فهناك مشكلة كبيرة ربما تشغل بال صاحب الـ 48 عامًا.

ماذا لو عاد ونجح مجددًا في برشلونة؟ ماذا لو حقق دوري أبطال أوروبا بوجود ميسي مرة ثالثة؟ هل يؤكد على أنّه فشل في بايرن ميونخ ومانشستر سيتي رغم كل ما حققه محليًا؟

هذه أيضًا نقطة تتعلق بكبرياء جوارديولا، فالجملة التي رددها الكثيرون حول أن بيب لم ينجح خارج كتالونيا سوف تصبح حقيقة وتجعل المدرب المخاطر يلجأ إلى الحل الآمن لضمان رفع ذات الأذنين مرة أخرى.

أما لو فشل فقد يفسد تاريخه في النادي الكتالوني وينسى البعض فوزه بـ 14 لقبًا في 4 مواسم فقط ولا يتذكر سوى إخفاقه وربما يصبح ملعونًا بعدها.

عودة جوارديولا إلى برشلونة معقدة، سواء برفض الإدارة منحه الصلاحيات أو رفض المدرب العودة والبحث عن الخيار الآمن.

في المطلق، أرفض تمامًا عودة مدرب سابق إلى فريقه ولكن بيب قضى 7 سنوات في ألمانيا وإنجلترا تعلم فيهم الكثير ولن يكون نفسه المدرب الذي غادر لذلك قد يستطيع حمل الشعلة مجددًا.

السؤال الأهم الآن، هل يقبل أن يحمل الشعلة مجددًا؟ وهل يقبل بارتوميو أن يترك الجميع يتحدث عن عبقرية المدرب ولا يذكرون اسمه فيسقط من سجلات التاريخ؟ الأمر فقط يحتاج إلى قرار!