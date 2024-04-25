زيدان إلى بايرن ميونخ .. الخيار المثالي لتكرار نسخة ريال مدريد الأسطورية في ألمانيا!

مشكلة واحدة ولكن هل تؤثر على قراره؟

بايرن ميونخ في ورطة، ضاعت شخصيته وهويته مع توماس توخيل، وخسر هيمنته المحلية في ألمانيا لصالح باير ليفركوزن، ليكون الرحيل هو القرار الأفضل للجميع.

بايرن لا يزال منافسًا على لقب دوري أبطال أوروبا، بتواجده في نصف النهائي أمام ريال مدريد، ولكن هذا لا يمنع أن قرار رحيل توخيل لا يمكن الرجوع فيه، وسط بحث مستمر عن البديل.

اسم هانز فليك بدأ يتلاشى ويبتعد تمامًا عن الصورة، وعودة يوليان ناجلسمان تم استبعادها بسبب تجديده مع منتخب ألمانيا، وحتى رالف رانجنيك ليس متأكدًا من هذه الخطوة بسبب رحلته الحالية مع النمسا، ليبقى الاسم الأقوى والأقرب هو زين الدين زيدان.

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أسطورة ريال مدريد لاعبًا ومدربًا، ظهر اسم بقوة كالمرشح الأقرب، رغم بعض المصاعب المتعلقة بإجادة اللغة الألمانية، وبعيدًا عن هذه المشكلة، فإن الفرنسي هو الأفضل والأنسب لبايرن لعدة اسباب..