كأس ملك إسبانيا
نظرة عامة على كأس ملك إسبانيا
كأس ملك إسبانيا، المباريات والنتائج
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الأربعاء، 4 فبراير
الثلاثاء، 10 فبراير
الأربعاء، 11 فبراير
الاثنين، 2 مارس
الترتيب
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|Criciúma
|20
|11
|7
|2
|23
|12
|11
|40
|2
|Juventude
|20
|10
|5
|5
|22
|12
|10
|35
|3
|Operário-PR
|20
|10
|5
|5
|28
|25
|3
|35
|4
|Fortaleza
|20
|10
|4
|6
|23
|19
|4
|34
|5
|Vila Nova-GO
|20
|10
|4
|6
|27
|24
|3
|34
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