أخبار الهلال اليوم | "تجنبي للزعيم سر نجاحي" ولقطة وفاء لسامي الجابر

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء 13 من ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق 13 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

التدريبات المسائية تعود

بعد فترة من الاعتماد على إقامة الحصص التدريبية صباحًا وعصرًا، تعود التدريبات المسائية في الهلال من الغد.

التدريب أقيم اليوم صباحًا، وتركز على الجوانب اللياقية والفنية، بجانب تطبيقات تكتيكية.

الدوسري يطمئن الجماهير على والده

خرج سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال، لطمأنة الجماهير على والده، بعدما طلب منهم الدعاء له بالأمس.

وأكد الدوسري أن حالة والده أصبحت مستقرة، شاكرًا الجماهير على الدعاء له.

أحد حكام نهائي مونديال 1998: تجنبت الهلال حتى لا أخسر مسيرتي

حظي الحكم السعودي السابق عبد الرحمن الزيد بمسيرة ممتازة توجها بالتواجد حكمًا رابعًا في نهائي كأس العالم فرنسا 1998، وقد أوضح أن أهم أسرار نجاح مسيرته كان تجنب إدارة مباريات الهلال. (طالع التفاصيل)

ماذا يحدث في الهلال؟ .. الزعيم يواصل خسائره بمواجهة الشعلة

يواصل الهلال السعودي خسائره في الوديات التي يخوضها خلال فترة التوقف الحالية، إذ هُزم أمام الشعلة بثلاثية مقابل هدفين، على استاد الهلال. (طالع التفاصيل)

ليس أي طاقم أجنبي .. النصر يرفع توصيته بشأن ديربي الهلال

الجميع لا يريد أي خطأ يعكر عليه صفو العودة من جديد لاستئناف مبارياته في دوري روشن السعودي بعد توقف قرابة الشهرين، والغالبية تلجأ لطواقم التحكيم الأجنبية، لكن النصر له شرط خاص فيما يخص مواجهة الهلال في الجولة العاشرة. (طالع التفاصيل)

فيديو | بعد 22 عامًا .. وولفرهامبتون يستعيد ذكريات انضمام سامي الجابر له

رغم قصر المدة التي قضاها سامي الجابر؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، في نادي وولفرهامبتون الإنجليزي إلا أن الأخير لا يمكنه نسيان أحد أساطير الكرة السعودية. (طالع التفاصيل)

"رينارد أحرج الفرج وأهدر بسببه هيبة المنتخب السعودي"

شن الناقد الرياضي محمد أبو هداية هجومًا لاذعًا على الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية بسبب إصراره على ضم سلمان الفرج لقائمة الأخضر في كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

تقارير: كنو يريد الرحيل عن الهلال

تردد اسم لاعب وسط المنتخب السعودي محمد كنو كثيرًا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد تألقه الملفت في كأس العالم قطر 2022، وقد بدأ الحديث عن إمكانية انتقاله للعب في أوروبا. (طالع التفاصيل)