ليس أي طاقم أجنبي .. النصر يرفع توصيته بشأن ديربي الهلال

العالمي والزعيم يلتقيان في 26 من ديسمبر الجاري ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن

الجميع لا يريد أي خطأ يعكر عليه صفو العودة من جديد لاستئناف مبارياته في دوري روشن السعودي بعد توقف قرابة الشهرين، والغالبية تلجأ لطواقم التحكيم الأجنبية.

الجمهور السعودي سيكون على موعد مع ديربي الرياض بين الهلال والنصر في 26 من ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ26.

ووقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن العالمي تقدم بطلب تكليف طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة، رافضًا الحكام المحليين، خوفًا من أي أخطاء قد تكلفه خسارة نقاط اللقاء.

وأوضحت الصحيفة أن طلب النصر، الذي تم تقديمه بالفعل أمس الأحد، تضمن أن يكون الطاقم من الطواقم التي شاركت في كأس العالم قطر 2022.

يذكر أن العالمي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط، فيما يحل الزعيم في المركز الرابع بـ17 نقطة مع مرور ثماني جولات من المسابقة.