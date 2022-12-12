ماذا يحدث في الهلال؟ .. الزعيم يواصل خسائره بمواجهة الشعلة

خمس مباريات، خسر منها الهلال ثلاث، ليضع الجمهور يده على قلبه قبل عودة مباريات دوري روشن بأيام قليلة

يواصل الهلال السعودي خسائره في الوديات التي يخوضها خلال فترة التوقف الحالية، إذ هُزم أمام الشعلة بثلاثية مقابل هدفين، على استاد الهلال.

ثنائية الزعيم سجلها ماتيوس بيريرا وموسى ماريجا، فيما كان الحارس حبيب الوطيان هو مستقبل الثلاثية، تحت أنظار فهد بن نافل؛ رئيس النادي.

المباراة شارك بها: الوطيان، سعود عبد الحميد، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، حمد اليامي، عبد الله عطيف، عبد الإله المالكي، محمد كنو، ماتيوس بيريرا، ماريجا وصالح الشهري، بجانب نزول معاذ فقيهي وبندري وحيشي مصعب الجوير وصهيب الزيد وميشايل ديلجادو وعبد الله الحمدان، في الشوط الثاني.

الهزيمة في هذه المباراة هي الثالثة للأزرق خلال التوقف، إذ هُزم قبل أيام بخماسية نظيفة أمام نيوكاسل الإنجليزي، وقبلها هزيمة أمام أبها بهدفين، فيما تعادل أمام العدالة 3-3، وفاز أمام الشرق 4-1.

وأصاب جمهور الهلال حالة من القلق مع تراجع الفريق الملحوظ في ظل عديد الغيابات للإصابات، من ياسر الشهراني، سالم الدوسري وغيرهما.

ومن المقرر أن يواجه الزعيم فريق الباطن في 16 من الشهر الجاري، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.