تقارير: كنو يريد الرحيل عن الهلال

لاعب الوسط تألق مع المنتخب السعودي في كأس العالم

تردد اسم لاعب وسط المنتخب السعودي محمد كنو كثيرًا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد تألقه الملفت في كأس العالم قطر 2022، وقد بدأ الحديث عن إمكانية انتقاله للعب في أوروبا.

الصحافة التركية كانت قد تحدثت عن إعجاب شينول جونيش المدير الفني لفريق بشكتاش التركي بصاحب الـ28 عامًا وطلبه من الإدارة التحرك لضمه رغم توقيعه في يناير الماضي على عقد جديد مع الهلال.

موقع "فوتماك" التركي كشف عن تطور لافت اليوم الإثنين، حيث أفاد أن كنو أبلغ مسؤولي الهلال برغبته الرحيل عن الفريق والانتقال للدوري التركي حال وصل عرض رسمي من بشكتاش.

وأضاف أن هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي تحدث مع المسؤولين في الهلال وطلب منهم الموافقة على رغبة اللاعب وتسهيل انتقاله إلى بشكتاش، خاصة مع سعيه تشجيع اللاعبين السعوديين على الاحتراف في أوروبا.

يُشار إلى أن كنو ظهر بمستوى ممتاز مع الأخضر رغم غيابه عن اللعب لفترة طويلة بسبب إيقافه من اتحاد كرة القدم السعودي لتوقيعه لناديي الهلال والنصر.